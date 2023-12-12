Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası\'nda Macaristan deplasmanında

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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final (Son 16) turu ilk maçında yarın deplasmanda Macaristan temsilcisi Penzügyör SE ile karşılaşacak.
Başkent Budapeşte'deki UTE Voleybol Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak.
Müsabakanın rövanşı, 19 Aralık Salı günü İstanbul'da oynanacak.
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