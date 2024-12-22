Galatasaray Farklı Kazandı - Son Dakika
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Galatasaray Farklı Kazandı

Galatasaray, Kayserispor'u 5-1 yenerek 8 puanlık farkı korudu ve yoluna devam etti.

22.12.2024 19:46
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Bellona Kayserispor'u 5-1 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, "Kazandığımız için mutluyuz, yolumuza devam ediyoruz. 8 puanlık fark en yakın rakibimize karşı, bu bizim için bugün çok önemliydi, bunu yakaladık." dedi.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Buruk, Kayserispor'un maça iyi başladığını ve ilk yarı çok iyi oynadığını söyledi.

Maçın ikinci yarısı skorun 3-1'e gelmesinin ardından oyunun içinde daha da rahatladıklarını ifade eden Buruk, Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ve ekibini tebrik etti.

Kazandıkları için mutlu olduklarını vurgulayan Buruk, şunları söyledi:

"Belki çok erken taraftarının tepkisi oldu yani maçın bitmesine çok uzun bir süre kala maç, daha 3-1'ken çok tepki oldu. Ama dediğim gibi Kayserispor'lu oyuncuların hakkını vermek gerekiyor. Topa sahip oldular, pozisyona girdiler hem de baskı yaptılar. Oyun içerisinde zaman zaman bizi çok zor duruma düşürdüler o yüzden tebrik etmek istiyorum. Kazandığımız için mutluyuz, yolumuza devam ediyoruz. 8 puanlık fark en yakın rakibimize karşı, bu bizim için bugün çok önemliydi, bunu yakaladık. En başta oyuncularımıza teşekkür etmek istiyorum. Yine üst düzey konsantrasyonla oynadılar ve Galatasaray'a yakışır mücadele ettik. Sakatlıktan dönen bir çok futbolcumuz vardı. Oyunun sonuna doğru da onları koruma adına değişiklikler yaptık. Bizim için güzel bir akşam oldu, güzel bir maç oldu. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz."

Kaynak: AA

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