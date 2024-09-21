Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi

Galatasaray, Fenerbahçe ile derbide karşı karşıya geldi. Okan Buruk, kadroda iki değişiklik yaptı.

21.09.2024 20:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
GALATASARAY, Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetti. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme maçında oynanan Gaziantep FK mücadelesinin ilk 11'ine göre Fenerbahçe derbisinde 2 değişikliğe gitti. Gaziantep FK karşılaşmasında oynayan; Berkan Kutlu ve Michy Batshuayi, Fenerbahçe'ye karşı forma giymedi. Bu oyuncuların yerine Okan Buruk; Ismail Jakobs ve Victor Osimhen'i ilk 11'de tercih etti.

Öte yandan Galatasaray'da; Ismail Jakobs ve Victor Osimhen, statü gereği Gaziantep FK karşılaşmasında forma giymemişti.

Tecrübeli teknik adam kaleyi Muslera'ya emanet etti. Savunma dörtlüsünü; Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Jakobs'dan oluşturan Buruk, orta sahada da Torreira ve Sara'ya görev verdi. Okan Buruk hücum hattının sağ kanadında Barış Alper Yılmaz, ortada Mertens ve sol kanatta ise Yunus Akgün'ü sahaya sürdü. Okan Buruk'un en ileri uçtaki tercihi ise Osimhen oldu.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine şu 11 ile çıktı:

"Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen."

GALATASARAY'DA EKSİKLER HAKIM ZIYECH VE YUSUF DEMİR

Sarı-kırmızılı ekipte 31 yaşındaki Faslı yıldız Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemedi. Fas Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Lesotho ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Ziyech, deplasmanda Fenerbahçe ile oynanan müsabakada görev almadı.

Öte yandan Yusuf Demir de yabancı kontenjanından dolayı geniş kadroda yer almayan isim oldu.

3 OYUNCUNUN İLK FENERBAHÇE DERBİSİ

Galatasaray'ın ilk 11'inde yer alan; Ismail Jakobs, Gabriel Sara ve Victor Osimhen ilk kez Fenerbahçe derbisinde forma giyen isimler oldu.

Öte yandan geniş kadroda yer alan; Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Efe Akman, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Elias Jelert ve Michy Batshuayi de sarı-lacivertli ekibe karşı forma giymeleri durumunda ilk Fenerbahçe derbisine çıkacak.

MICHY BATSHUAYI ESKİ TAKIMINA KARŞI

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erip serbest kalan ve Galatasaray'a imza atan 30 yaşındaki Belçikalı santrfor Michy Batshuayi, derbiye yedek soyundu.

Teknik direktör Okan Buruk'un yedek başlattığı Batshuayi, derbide forma giymesi durumunda eski takımına karşı ilk kez oynamış olacak.

Daha önce Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Michy Batshuayi; siyah-beyazlılarla 2, sarı-lacivertlilerle ise 4 karşılaşmada Galatasaray'a rakip olmuştu. Bu karşılaşmalarda Belçikalı forvet Galatasaray'a gol atamamıştı.

MAURO ICARDI GERİ DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı ekibin 31 yaşındaki Arjantinli golcü santrforu Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisine yedek başladı.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Adana Demirspor maçında sakatlanan Icardi, 2 maç sonra sarı-kırmızıların geniş kadrosunda yer almış oldu. Bir süredir tedavisi için Arjantin'e giden golcü oyuncu, iyileşmesinin ardından Türkiye'ye dönmüş ve takımla beraber çalışmalara başlamıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un da kararıyla Icardi, tedbir amaçlı Fenerbahçe derbisinin ilk 11'inde yer almadı.

FERNANDO MUSLERA 32'NCİ KEZ FENERBAHÇE'YE RAKİP

Galatasaray'ın 38 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, kariyerindeki 32'nci Fenerbahçe derbisine çıktı. 2011 yılında İtalya Serie A ekibi Lazio'dan takıma katılan Muslera, 13 yılda toplamda 31 kez sarı-lacivertlilere karşı forma giydi. Söz konusu bu maçlarda tecrübeli kaleci; 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

ROLAND SALLAI KADRODA YER ALDI

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Almanya Bundesliga ekibi Freiburg'dan bonservisiyle kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Macar kanat Roland Sallai, derbide geniş kadroda kendisine yer buldu.

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Sallai, görücüye çıkmış olacak. Macar futbolcu, derbide forma giymesi durumunda ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek.

GALATASARAYLI TARAFTARLAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde Galatasaraylı taraftarlar, kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu. Yaklaşık 2 bin sarı-kırmızılı taraftar, maç önünde futbolculara yaptıkları tezahüratlarla destek verdi. Karşılaşma öncesi teker teker oyuncuları deplasman tribününe çağıran Galatasaraylı taraftarlar, büyük coşku yaşadı.

Kaynak: DHA

Teknik Direktör, Galatasaray, Okan Buruk, Fenerbahçe, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:00 Olay adam yine rahat durmadı Yedek olduğu maçta kart gördü Olay adam yine rahat durmadı! Yedek olduğu maçta kart gördü
20:35 Fenerbahçe’ye Kadıköy’de soğuk duş Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş
18:52 Polisten niçin kaçtıkları kısa sürede anlaşıldı CHP Milletvekili Ediz Ün’ün otomobilinden neler çıktı neler Polisten niçin kaçtıkları kısa sürede anlaşıldı! CHP Milletvekili Ediz Ün'ün otomobilinden neler çıktı neler
18:36 Canlı anlatım Mücadelede 4. gol geldi Canlı anlatım! Mücadelede 4. gol geldi
18:04 Adana’da “süper hücre“ kabusu Şiddetli yağış sele neden oldu Adana'da "süper hücre" kabusu! Şiddetli yağış sele neden oldu
10:10 Metin Arolat’ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
10:03 Sahte müşteri, aracını alma bahanesiyle kandırdığı adamı ezerek kaçtı Sahte müşteri, aracını alma bahanesiyle kandırdığı adamı ezerek kaçtı
09:51 Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı
09:37 İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran olay 2 erkek çevredekilere aldırmadan ilişkiye girdi İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran olay! 2 erkek çevredekilere aldırmadan ilişkiye girdi
09:25 Ekonomi çevreleri bu geziye odaklandı Ekonomi çevreleri bu geziye odaklandı
09:11 Daltonlar çetesine operasyon 32 şüpheli kıskıvrak yakalandı Daltonlar çetesine operasyon! 32 şüpheli kıskıvrak yakalandı
08:56 Komşularına bakarak kendini tatmin eden sapık suçüstü yakalandı Komşularına bakarak kendini tatmin eden sapık suçüstü yakalandı
08:44 KKTC’de asgari ücrete bir zam daha Yeni rakamı duyanlar “Yok artık“ diyor KKTC'de asgari ücrete bir zam daha! Yeni rakamı duyanlar "Yok artık" diyor
08:36 Fenerbahçe’nin kovmaktan beter ettiği yıldızı Acun Ilıcalı kaptı Fenerbahçe'nin kovmaktan beter ettiği yıldızı Acun Ilıcalı kaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 21:36:23. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement