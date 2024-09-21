Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi

Spor

GALATASARAY, Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetti. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme maçında oynanan Gaziantep FK mücadelesinin ilk 11'ine göre Fenerbahçe derbisinde 2 değişikliğe gitti. Gaziantep FK karşılaşmasında oynayan; Berkan Kutlu ve Michy Batshuayi, Fenerbahçe'ye karşı forma giymedi. Bu oyuncuların yerine Okan Buruk; Ismail Jakobs ve Victor Osimhen'i ilk 11'de tercih etti.

Öte yandan Galatasaray'da; Ismail Jakobs ve Victor Osimhen, statü gereği Gaziantep FK karşılaşmasında forma giymemişti.

Tecrübeli teknik adam kaleyi Muslera'ya emanet etti. Savunma dörtlüsünü; Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Jakobs'dan oluşturan Buruk, orta sahada da Torreira ve Sara'ya görev verdi. Okan Buruk hücum hattının sağ kanadında Barış Alper Yılmaz, ortada Mertens ve sol kanatta ise Yunus Akgün'ü sahaya sürdü. Okan Buruk'un en ileri uçtaki tercihi ise Osimhen oldu.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine şu 11 ile çıktı:

"Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen."

GALATASARAY'DA EKSİKLER HAKIM ZIYECH VE YUSUF DEMİR

Sarı-kırmızılı ekipte 31 yaşındaki Faslı yıldız Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemedi. Fas Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Lesotho ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Ziyech, deplasmanda Fenerbahçe ile oynanan müsabakada görev almadı.

Öte yandan Yusuf Demir de yabancı kontenjanından dolayı geniş kadroda yer almayan isim oldu.

3 OYUNCUNUN İLK FENERBAHÇE DERBİSİ

Galatasaray'ın ilk 11'inde yer alan; Ismail Jakobs, Gabriel Sara ve Victor Osimhen ilk kez Fenerbahçe derbisinde forma giyen isimler oldu.

Öte yandan geniş kadroda yer alan; Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Efe Akman, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Elias Jelert ve Michy Batshuayi de sarı-lacivertli ekibe karşı forma giymeleri durumunda ilk Fenerbahçe derbisine çıkacak.

MICHY BATSHUAYI ESKİ TAKIMINA KARŞI

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erip serbest kalan ve Galatasaray'a imza atan 30 yaşındaki Belçikalı santrfor Michy Batshuayi, derbiye yedek soyundu.

Teknik direktör Okan Buruk'un yedek başlattığı Batshuayi, derbide forma giymesi durumunda eski takımına karşı ilk kez oynamış olacak.

Daha önce Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Michy Batshuayi; siyah-beyazlılarla 2, sarı-lacivertlilerle ise 4 karşılaşmada Galatasaray'a rakip olmuştu. Bu karşılaşmalarda Belçikalı forvet Galatasaray'a gol atamamıştı.

MAURO ICARDI GERİ DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı ekibin 31 yaşındaki Arjantinli golcü santrforu Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisine yedek başladı.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Adana Demirspor maçında sakatlanan Icardi, 2 maç sonra sarı-kırmızıların geniş kadrosunda yer almış oldu. Bir süredir tedavisi için Arjantin'e giden golcü oyuncu, iyileşmesinin ardından Türkiye'ye dönmüş ve takımla beraber çalışmalara başlamıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un da kararıyla Icardi, tedbir amaçlı Fenerbahçe derbisinin ilk 11'inde yer almadı.

FERNANDO MUSLERA 32'NCİ KEZ FENERBAHÇE'YE RAKİP

Galatasaray'ın 38 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, kariyerindeki 32'nci Fenerbahçe derbisine çıktı. 2011 yılında İtalya Serie A ekibi Lazio'dan takıma katılan Muslera, 13 yılda toplamda 31 kez sarı-lacivertlilere karşı forma giydi. Söz konusu bu maçlarda tecrübeli kaleci; 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

ROLAND SALLAI KADRODA YER ALDI

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Almanya Bundesliga ekibi Freiburg'dan bonservisiyle kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Macar kanat Roland Sallai, derbide geniş kadroda kendisine yer buldu.

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Sallai, görücüye çıkmış olacak. Macar futbolcu, derbide forma giymesi durumunda ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek.

GALATASARAYLI TARAFTARLAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde Galatasaraylı taraftarlar, kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu. Yaklaşık 2 bin sarı-kırmızılı taraftar, maç önünde futbolculara yaptıkları tezahüratlarla destek verdi. Karşılaşma öncesi teker teker oyuncuları deplasman tribününe çağıran Galatasaraylı taraftarlar, büyük coşku yaşadı.