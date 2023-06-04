Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde saha karıştı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmanın 36. dakikasında iki takımın futbolcuları ve kulübeleri arasında tansiyon yükseldi.

NELSSON'UN HAREKETİYLE YERDE KALDI

Enner Valencia taç çizgisinde topla ilerlediği sırada Nelsson araya girdi ve topu taca attı. Bölgesine geri dönen Nelsson, Valencia'ya bir temasta bulundu. Valencia'nın yerde kalmasıyla saha karıştı.

KENARDA OLAY

Fenerbahçe kulübesi ayaklanıp Nelsson'un üstüne yürüdü. Galatasaray kulübesi ve sahadaki futbolcular da olay yerine geldi. İki takım arasında tartışma çıktı. Hakem Abdülkadir Bitigen, Fenerbahçe yedek kulübesindeki İsmail Yüksek'e sarı kart gösterdi.