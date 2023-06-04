Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde saha karıştı - Son Dakika
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde saha karıştı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde saha karıştı

04.06.2023 20:12

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan derbide, Nelsson'un Valencia'ya yaptığı hareket sonrası saha karıştı. İki takımın futbolcuları ve kulübeleri arasında tansiyon yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmanın 36. dakikasında iki takımın futbolcuları ve kulübeleri arasında tansiyon yükseldi.

NELSSON'UN HAREKETİYLE YERDE KALDI

Enner Valencia taç çizgisinde topla ilerlediği sırada Nelsson araya girdi ve topu taca attı. Bölgesine geri dönen Nelsson, Valencia'ya bir temasta bulundu. Valencia'nın yerde kalmasıyla saha karıştı.

Derbide saha karıştı! Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler birbirine girdi

KENARDA OLAY

Fenerbahçe kulübesi ayaklanıp Nelsson'un üstüne yürüdü. Galatasaray kulübesi ve sahadaki futbolcular da olay yerine geldi. İki takım arasında tartışma çıktı. Hakem Abdülkadir Bitigen, Fenerbahçe yedek kulübesindeki İsmail Yüksek'e sarı kart gösterdi.

Derbide saha karıştı! Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler birbirine girdi
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Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde saha karıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde saha karıştı - Son Dakika
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