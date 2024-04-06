Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Yarın sahada olacağız

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa'da yarın oynanacak Fenerbahçe maçı için, "Yarın sahada olacağız ve bizi ne bekliyorsa, normal maça çıkar gibi sahada olacağız."dedi.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda yarın saat 21.30'da başlayacak müsabaka öncesinde karşılaşmanın oynanacağı statta açıklamalarda bulunan Buruk, Şanlıurfa'ya gelmekten dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Şanlıurfa halkı ve çevre illerdeki vatandaşlar açısından büyük bir heyecan oluştuğunu söyleyen Buruk, "Çok anlamlı bir organizasyon. Deprem bölgesi için gelirlerin bağışlanacağı bir maç. Bu görevimizi yerine getirmek için buradayız. Bundan sonra da her zaman deprem bölgesi için üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Geçen senenin şampiyonu olarak bir kupa daha kazanmak istiyoruz. Yarın için hazırlandık. Yarınki maçın tam olarak ne olacağını bilmesek de biz hazırlandık. Kupayı kazanıp taraftarımıza armağan etmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'nin yarın oynanacak mücadeleye 19 yaş altı takımıyla çıkacağını açıklamasıyla ilgili olarak da konuşan Buruk, şöyle konuştu:

"Türk futbolunun tansiyonunun düşmesine ihtiyaç var. Galatasaray olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Pozitif mesajlar vermeye çalışıyoruz. Biz bu yolda devam edeceğiz. Burada bulunmamızın nedeni, geçen senenin şampiyonu olmamız. Gönül isterdi ki, burada hep beraber sarılarak fotoğraf verelim. Ama burada beraber değiliz. Yarın ne olacağını tam bilmiyorum. Türkiye'nin kaosa ihtiyacı yok. O kadar büyük şeyler yaşadık ki. Geçen sene deprem felaketinin ardından bütün kulüpler birlik oldu. Yine burada olmayı istediğimi tekrar belirteceğim. Kazanan Türkiye olsun. Ülkemizi düşünüyorsak bu anlamda daha çok verici olmamız gerekiyor."

"Maç olmazsa devamında antrenman mı yaparız bilmiyorum"

Fenerbahçe'nin maçla ilgili düşüncesinin kendilerini etkilemediğini ve Galatasaray olarak yaptıkları program dahilinde hareket ettiklerini vurgulayan Buruk, şunları söyledi:

"Rakibin kiminle oynayacağını düşünmeden geldik. Programımızı nasıl tasarladıysak öyle uyguladık. Tam kadro olarak geldik. Yarın sahada olacağız ve bizi ne bekliyorsa, normal maça çıkar gibi sahada olacağız. Üzerimize düşen görevi yarın yapacağız. Cumhuriyetin 100. yılında yaşadığımız şampiyonluk sonrasında bu kupayı kazanmak için yarın sahada olacağız. Kendi görevimizi yapıp hazır olacağız."

Müsabakanın yarıda kalması durumunda kupa töreni olmama ihtimali hakkında da konuşan Buruk, "Biz burada federasyonun bildirdiği saatte sahada olmak için varız. Maç oynanırsa, kazanırsak kupayı da alırız. Maç oynanmazsa ve kurallar neyi gösteriyorsa, ona göre hareket etmek zorundayız. Kurallar ne ise üzerimize düşeni yapacağız. Yarın sahada olup bizi bekleyenlere karşı görevimizi yerine getirmeye çalışacağız. Maç olmazsa devamında antrenman mı yaparız bilmiyorum. Kupa yarın kazanana verilirse yarın, başka zamansa o zaman verilir. Federasyonun koyduğu kurallara hepimiz riayet etmeliyiz." diye konuştu.

Şanlıurfa'ya geldikleri anda taraftarların kendilerine gösterdiği destek sebebiyle çok duygulandıklarının da altını çizen Buruk sözlerini şu şekilde bitirdi:

"Biz bugün havalimanında nasıl bir mutluluk yaşadıysak, Fenerbahçe'ye de böyle bir ilgi olacaktı. Bu insanları mahrum etmemek önemliydi. Otobüste çok duygulandım. Hala otelin önünde bekliyorlar, döndüğümüzde yine onları selamlayacağız. Bu ateşi biraz söndürmemiz gerekiyor. Dün de maalesef bir Galatasaray taraftarı yanında 14 yaşındaki kızıyla darp edildi. Bizim doğru mesajlar vermemiz gerekiyor. Ülke olarak aileyiz, kardeşiz. Abi ve kardeş, baba ve oğul farklı takımları tutabiliyor. Bu ortamda bu mesajları daha çok vermemiz gerekiyor. Keşke bugün burada, yarın sahada beraber olsaydık. Benim isteğim bu yönde."

Muslera: "Bu maça çıkabilmek için ligde çok mücadele etmemiz gerekti"

Okan Buruk'la birlikte basın toplantısında konuşan Galatasaraylı Fernando Muslera, Şanlıurfa'da bulundukları için çok mutlu olduklarını belirtti.

Bir final daha oynamanın heyecanını yaşadıklarının altını çizen Muslera, "Burada olmak için çok çalıştık. Bu maça çıkabilmek için ligde çok mücadele etmemiz gerekti. Bizim için çok önemli bir hedef bu. Geçen sene çok mücadele edip Süper Lig'i kazanıp buraya gelme hakkı kazandık." ifadelerini kullandı.

Bütün sezon boyunca çok çalıştıklarını, çok fazla efor sarf ettiklerini dile getiren Muslera, "Bu takımda 15 ya da 16 kupa kazandım. Benim için büyük bir gurur. Bu şekilde kupalar kazanıyor olmayı hak ediyoruz. Siz sahada görüyorsunuz ama arkada bütün çalışanlarla birlikte yoğun bir çalışma geçiyor." diye konuştu.

Galatasaray forması altında kazandığı kupalar dışında 500 maça çıkmanın gururunu yaşadığını da dile getiren Muslera, sözlerini şöyle tamamladı:

"Amacım fiziksel anlamda dayanabildiğim kadar oynayabilmek. Her gün kendimi iyi hissediyorum. Hocam beni istemeye devam ederse daha uzun yıllar burada olmak isterim."

Muslera'nın sözlerinin ardından Okan Buruk da kendisine "Çok isteriz." diyerek yanıt verdi.