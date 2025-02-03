Galatasaray, Gaziantep FK\'yi 1-0 Mağlup Etti

STAT: Gaziantep Büyükşehir
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Süleyman Özay, Murat Ergin Gözütok
GAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan - Arda Kızıldağ, Viana, Mandouki (Dk. 31 M'Bakata), Mustafa Eskihellaç (Dk. 85 Boateng), Ndiaye, Maxim (Dk. 69 Kenan Kodro), Kozlowski (Dk. 89 Furkan Soyalp) Sorescu, Lungoyi (Dk. 46 Halil İbrahim Dervişoğlu), Okereke
GALATASARAY: Muslera - Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jelert (Dk. 62 Barış Alper Yılmaz), Torreira, Sara (Dk. 90+5 Eyüp Aydın), Sallai (Dk. 80 Berkan Kutlu), Mertens (Dk. 69 Morata), Ahmed Kutucu (Dk. 90+5 Metehan Baltacı), Osimhen
GOL: Dk. 5 Ahmed Kutucu (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Lungoyi, Viana, Sorescu, Arda Kızıldağ (Gaziantep FK), Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Muslera, Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)
Süper Lig'in 22'nci haftasında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.
5'inci dakikada Mertens'in sağ köşeden kullandığı korner atışında topu ceza alanı dışındaki Ahmed Kutucu'ya gönderdi. Ahmed Kutucu, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0.
20'nci dakikada Jelert'rin pasıyla ceza alanında topla buluşan Sallai'nin vuruşu kaleci Mustafa Burak'ta kaldı.
39'uncu dakikada Sara'nın pasıyla ceza alanı çizgisi üzerinde topla buluşan Sallai'nin vuruşu yandan auta gitti.
49'uncu dakikada rakiplerini çalımlayarak ceza alanına giren Maxim'in vuruşu kaleci Muslera'dan döndü. Dönen topu takip eden Okereke'nin kafa vuruşu üstten auta gitti.
52'nci dakikada Sallai'nin pasıyla ceza alanına giren Osimhen'in vuruşu kaleciden döndü.
69'uncu dakikada Osimhen'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Ahmed Kutucu'nun vuruşu kaleci Mustafa Burak'ta kaldı.
68'inci dakikada Galatasaray'ın kullandığı korner atışında ceza alanı dışında topla buluşan Ahmed Kutucu'nun vuruşunun ardından oluşan karambolde son dokunuşu yapan Sara'nın şutu kaleciden döndü.
78'inci dakikada orta sahadan aldığı pasla ilerleyen Sorescu, ceza alanı sağ çaprazdan vuruşunu kaleci Muslera kornere çelerek önledi.
Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Gaziantep FK'yi 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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