Galatasaray, Gençlerbirliği\'ni 2-1 mağlup etti

18.04.2026 22:30
Süper Lig'de Galatasaray, Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdı.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Batuhan Kolak, Furkan Ürün, Osman Gökhan Bilir

NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ: Velho - Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek, Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz (Dk. 46 Traore), Oğulcan Ülgün (Dk. 46 Metehan Mimaroğlu), Koita (Dk. 81 Cihan Çanak), Tongya, Niang (Dk. 86 Samed Onur)

GALATASARAY: Uğurcan Çakır – Sallai (Dk. 65 Boey), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira (Dk. 86 Kaan Ayhan), Sara (Dk. 76 Lemina), Sane, Yunus Akgün (Dk. 86 Eren Elmalı), Barış Alper Yılmaz, Icardi (Dk. 76 Lang)

GOLLER: Dk. 2 Icardi, Dk. 35 Yunus Akgün ( Galatasaray, Dk. 67 Niang (Natura Dünyası Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Sallai, Uğurcan Çakır (Galatasaray), Tongya, Zuzek (Natura Dünyası Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 2'nci dakikada Icardi, 35'inci dakikada Yunus Akgün kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golü ise 77'nci dakikada Niang'dan geldi.

2'nci dakikada Galatasaray öne geçti. Sanchez'in pasıyla sağ kanatta buluşan Sane, sol ayağıyla derin bir top gönderdi. Yunus'un ceza sahasına aktardığı topla buluşan Icardi, sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.

14'üncü dakikada Galatasaray 2'nci gole yaklaştı. Sol kanatta Jakobs, topu yerden kale sahasına kesti. Ön direkte Icardi'nin dokunamadığı top, hemen arkasında pozisyon alan Yunus'un önünde kaldı. Yunus'un sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta, savunmada Goutas topa müdahale ederek mutlak golü önledi.

17'nci dakikada Sağ kanatta topu kazanan Koita, pasını uygun durumdaki Tongya'ya aktardı. Tongya'nın sağ çaprazdan kaleyi yokladığı uzak mesafeli şut savunmaya çarparak geri döndü.

24'üncü dakikada Galatasaray sol kanattan etkili bir atak geliştirdi. Sara'nın pasıyla buluşan Barış Alper, topu şık bir şekilde sağ ayağına çekerek ceza sahasına ortasını yaptı. Arka direkte bekleyen Sane'den önce davranan Hanousek, kafayla müdahale ederek topu uzaklaştırdı. Dönen topu sağ çaprazda önünde bulan Sallai, uzak mesafeden şansını denese de top üstten auta çıktı.

35'inci dakikada Yunus Akgün takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Barış Alper'in pasında Icardi'nin bıraktığı topla buluşan Sane, ceza sahası soluna ara pası gönderdi. Sara, sol ayağıyla topu kale sahasına çevirdi. Kaleci Velho'yu geçen topla buluşan Yunus, topu ağlara gönderdi: 0-2.

İlk yarı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

59'uncu dakikada Galatasaray 3'üncü gole yaklaştı. Sara'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Sallai, ön direkte topu kafayla arka direğe aşırdı. Uygun durumdaki Abdülkerim'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

61'inci dakikada Galatasaray'ın bir golü VAR'a takıldı. Sane, sağdan taşıdığı topu ceza yayı önündeki Yunus'a bıraktı. Yunus'un sağ kanada pasıyla buluşan Sallai, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Sane'nin sol ayağıyla yaptığı vuruş üst direğe de çarparak ağlara gitti. Yapılan inceleme neticesinde ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

67'nci dakikada Gençlerbirliği farkı 1'e indirdi. Metehan'ın sol kanattan yaptığı ortayı savunma kafayla karşıladı. Jakobs'un uzaklaştıramadığı topu takip eden Koita, pasını Traore'ye aktardı. Traore'nin ceza sahası sağından içeri çevirdiği topla buluşan Niang, penaltı noktası civarından yaptığı sol ayak vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

80'inci dakikada Galatasaray 3'üncü gole çok yaklaştı. Lang'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Velho arka direkte topu tokatlayarak uzaklaştırmak istedi. Dönen topu sağ çaprazda kafayla içeri dolduran Boey'in pasıyla ceza sahasında karambol yaşandı. Kafalardan seken topa sol çaprazda vole vuran Torreira'nın şutu az farkla yandan auta çıktı.

85'inci dakikada ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Yunus'un şutu üstten dışarıya çıktı.

Karşılaşmayı Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

Kaynak: DHA

