Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray, Gençlerbirliği'ni Yenerek Fenerbahçe ile Farkı 4'e Yükseltti

18.04.2026 22:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek, Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek en yakın takipçisi Fenerbahçe'yle puan farkını 4'e yükselterek şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini 2. dakikada Mauro Icardi, 35. dakikada Yunus Akgün'ün golleriyle 2-1 yenen sarı-kırmızılılar puanını 71'e yükseltti. Gençlerbirliği'nin tek golü ise 67. dakikada Mbaye Niang'tan geldi.

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin berabere kaldığı haftada rakibiyle puan farkını 4'e yükseltmeyi başardı.

Derbiye moralli çıkacak

Galatasaray, gelecek hafta oynayacağı Fenerbahçe derbisine 4 puan farkın vermiş olduğu moralle çıkacak.

Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yolundaki kritik maçta rakibini sahasında yenerse puan farkını 7'ye çıkaracak ve son 3 haftaya büyük bir avantajla girecek.

Icardi ve Yunus Akgün 7 hafta sonra golle tanıştı

Galatasaraylı futbolcular Icardi ile Yunus Akgün, Süper Lig'de 7 hafta sonra gol sevinci yaşadı.

Ligdeki son golünü 22. haftada ikas Eyüpspor karşısında atan Galatasaray'ın kaptanı Icardi, sonraki 7 haftanın 6'sında forma giymesine rağmen gol kaydedememişti.

Takımını 2. dakikada öne geçiren Arjantinli santrfor, ligdeki gol sayısını da 14'e yükseltti. Icardi gibi son golünü Eyüpspor filelerine gönderen Yunus Akgün de suskunluğunu başkentte bozdu ve bu sezon ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Sane'nin golü VAR'dan döndü

Galatasaray'ın Leroy Sane'yle ikinci yarıda bulduğu gol VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

VAR ekibiyle uzun bir görüşme sonrası pozisyonu incelemeye saha kenarına gelen hakem Batuhan Kolak, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Gençlerbirliği için tehlike çanları çalıyor

Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin küme düşme hattıyla arasında puan farkı kalmadı.

Ligde 16. sıradaki ikas Eyüpspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yenerek puanını 25'e çıkardı. Gençlerbirliği de Galatasaray'dan puan alamayınca puanı 25'te kaldı.

Ligde yarın Zecorner Kayserispor deplasmanda Gaziantep FK'yı yenmesi durumunda Gençlerbirliği 16. sıraya gerileyerek küme düşme hattının içine girecek.

Başkent temsilcisi, kalan haftalarda Kocaelispor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ve Trabzonspor'la karşılaşacak.

Gol hasreti 742 dakika sonra sona erdi

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'deki uzun süreli gol hasreti Galatasaray karşısında sona erdi ve 742 dakika sonra gol sevinci yaşadı.

Bu maç öncesi 675 dakikadır gol atamayan kırmızı-siyahlılar, 67. dakikada Mbaye Niang ile rakip fileleri havalandırdı. Ligde 7 maç sonra gol atan Gençlerbirliği'nin gol sevinci hasreti sona ermiş oldu.

Volkan Demirel'e istifa çağrısı

Gençlerbirliği taraftarı, teknik direktörleri Volkan Demirel'i istifaya çağırdı.

Karşılaşma 2-0 olduktan sonra tribünlerden "Volkan istifa" tezahüratları yükseldi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da tartışma kanlı bitti, mesai arkadaşının katili oldu Samsun'da tartışma kanlı bitti, mesai arkadaşının katili oldu
Coventry City 25 yıl aradan sonra Premier Lig’de Coventry City 25 yıl aradan sonra Premier Lig'de
Tedesco’dan istifa sorusuna cevap Tedesco'dan istifa sorusuna cevap
Hukukçulardan ezber bozan yaklaşım: Ceset olmadan da cinayet davasında mahkumiyet verilebilir Hukukçulardan ezber bozan yaklaşım: Ceset olmadan da cinayet davasında mahkumiyet verilebilir
Asayiş artık berkemal değil Yeşilçam’ın komiseri Dündar Aydınlı hayatını kaybetti Asayiş artık berkemal değil! Yeşilçam'ın komiseri Dündar Aydınlı hayatını kaybetti
Batman’da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti Batman'da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti

23:14
Okan Buruk alınan 3 puan sonrası hakemlere ateş püskürdü
Okan Buruk alınan 3 puan sonrası hakemlere ateş püskürdü
22:34
Erdoğan, Barzani’nin oğlunu çok sevdi
Erdoğan, Barzani'nin oğlunu çok sevdi
22:16
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş
21:58
Derbi öncesi puan farkı arttı Galatasaray, başkentte şampiyonluk ateşini yaktı
Derbi öncesi puan farkı arttı! Galatasaray, başkentte şampiyonluk ateşini yaktı
21:03
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı
20:25
İsrail, Lübnan’da koca mahalleyi havaya uçurdu
İsrail, Lübnan'da koca mahalleyi havaya uçurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 23:24:11. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.