Galatasaray Hollanda'ya Uçtu - Son Dakika
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Galatasaray Hollanda'ya Uçtu

Galatasaray Hollanda\'ya Uçtu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile oynayacağı maç öncesinde Hollanda'ya gitti. Takımın hedefi, grupta ilk 8'e girmek ve play-off turu oynamadan son 16'ya kalmak.

29.01.2025 16:21  Güncelleme: 16:26
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Galatasaray, Hollanda'ya gitti

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması son maçında deplasmanda Ajax ile karşılaşacak olan temsilcimiz Galatasaray, maç için Hollanda'ya gitti.

Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Amsterdam'a giden sarı kırmızılı kafileyi İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden taraftarları tarafından uğurlandı. Futbolcular, taraftarların imza ve fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.

HEDEF İLK 8'DE YER ALMAK

"Kupa 2"de bu sezon yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip; 3 galibiyet, 4 beraberlik alarak 13 puan topladı. Son 16 turu play-off'unu garantileyen Galatasaray, yarınki müsabakayı kazanarak sezonu ilk 8 içinde bitirmeyi hedefliyor. Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatında düzenlenen turnuvada ilk 8'e girecek takımlar adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Bu ekipler, play-off turu oynamadan yoluna devam edecek.

KAMP KADROSU

Amsterdam'a uçan temsilcimiz Galatasaray'ın Ajax maçı kamp kadrosunda; Fernando Muslera, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Dries Mertens, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Güney Güvenç, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Atakan Ordu, Abdulkerim Bardakçı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kadir Subaşı, Berat Luş, Efe Akman ve Mehehan Balcı yer aldı.

5 OYUNCU SINIRDA

UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan bölümde ikişer sarı kartı bulunan Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen, yarınki karşılaşmaya sınırda çıkacak. Bu futbolcular, kart görmesi halinde bir sonraki tur öncesi cezalı duruma düşecek.

Kaynak: DHA

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