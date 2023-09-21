Galatasaray için yaptığı skandal benzetme sonrası Kopenhaglı kalecinin eşine ölüm tehditleri yağıyor - Son Dakika

Galatasaray için yaptığı skandal benzetme sonrası Kopenhaglı kalecinin eşine ölüm tehditleri yağıyor

Son Güncelleme: 21.09.2023 13:21

Kopenhag kalecisi Kamil Grabara, Galatasaray maçı sonrası yaptığı çirkin açıklamayla sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Bu açıklama sonrası Polonyalı kalecinin eşi Dominika Robak, Galatasaray taraftarından ölüm tehditleri aldığını iddia etti. Grabara tepki çeken ifadesinde, ''Bu b.. çukurundan üç puanla ayrılmayı hak etmiştik ama hayat bu, devam edeceğiz.'' demişti.

Galatasaray ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçı öncesi yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Kopenhag kalecisi Kamil Grabara, maç sonu da rahat durmadı ve "Bu b.. çukurundan üç puanla ayrılmayı hak etmiştik ama hayat bu, devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Bu sözleri sonrası Polonyalı kalecinin eşi Dominika Robak, ölüm tehditleri aldığını iddia etti.

"NASIL BİR DÜNYADA YAŞIYORUZ"

Robak sosyal medya hesabından "Nasıl bir dünyada yaşıyoruz" ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşımda ölüm tehditleri aldığını belirtti.

"HAYAT BU, DEVAM EDECEĞİZ"

Grabara yaptığı paylaşımda, "Bu b.. çukurundan üç puanla ayrılmayı hak etmiştik ama hayat bu, devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Polonyalı kaleci tepkiler sonrası paylaşımını hemen sildi.

Dominika Robak'ın paylaşımı
Dominika Robak

Galatasaray, Kopenhag, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray için yaptığı skandal benzetme sonrası Kopenhaglı kalecinin eşine ölüm tehditleri yağıyor - Son Dakika


Son Dakika
13:18 Hava sıcaklığı cuma gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkıyor
13:09 Galatasaray için yaptığı skandal benzetme sonrası Kopenhaglı kalecinin eşine ölüm tehditleri yağıyor
12:48 Ses sanatçısı Sakin Künar, Müge Anlı'nın programında 24 yaşında bir kızı olduğunu öğrendi
12:47 Türkçe artık Kerkük'te resmi dil! Resmi kurumlara tabelalar asıldı
12:22 ''Biz yerli hoca istiyoruz'' dediler mi? Hakan Çalhanoğlu tartışmalara son noktayı koydu
12:15 Ücretsiz ulaşım krizi büyüyor! Şoförlerden Mansur Yavaş'ın restine rest
12:02 Vaadi yine sığınmacılar üzerinden! Zafer Partisi yerel seçimde bütün illerden aday çıkaracak
11:46 Manchester United taraftarında bıçak kemiğe dayandı! Altay Bayındır için ayaklandılar
11:33 Bebeklerinin odasında hayalet gören genç çift evlerini apar topar terk etti
11:30 İhtiyacı olan ilacı Türkiye'de bulamayan hasta yakını isyan etti! Üretici firma da Türkiye Eczacılar Birliği de topa girmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2023 13:39:12. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray için yaptığı skandal benzetme sonrası Kopenhaglı kalecinin eşine ölüm tehditleri yağıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement