Galatasaray ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçı öncesi yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Kopenhag kalecisi Kamil Grabara, maç sonu da rahat durmadı ve "Bu b.. çukurundan üç puanla ayrılmayı hak etmiştik ama hayat bu, devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Bu sözleri sonrası Polonyalı kalecinin eşi Dominika Robak, ölüm tehditleri aldığını iddia etti.
Robak sosyal medya hesabından "Nasıl bir dünyada yaşıyoruz" ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşımda ölüm tehditleri aldığını belirtti.
Grabara yaptığı paylaşımda, "Bu b.. çukurundan üç puanla ayrılmayı hak etmiştik ama hayat bu, devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Polonyalı kaleci tepkiler sonrası paylaşımını hemen sildi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray için yaptığı skandal benzetme sonrası Kopenhaglı kalecinin eşine ölüm tehditleri yağıyor - Son Dakika