Üye Girişi
Galatasaray ile Antalyaspor 51. randevuda - Son Dakika

Galatasaray ile Antalyaspor 51. randevuda

24.12.2021 09:10
Galatasaray ile Antalyaspor 51. randevuda

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 51. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 51. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 50 maçta sarı-kırmızılılar 30, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 13 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 98 golüne, Akdeniz ekibi 46 golle karşılık verdi.

Galatasaray son 10 maçta mağlup olmadı

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 10 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Kırmızı-beyazlılar karşısında son yenilgisini 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında mağlubiyet görmedi.

Bu süreçte 7 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 24 gol atarken, sadece 6 gol yedi.

İstanbul'daki maçlar

İki takımın İstanbul'da yaptığı 25 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 15-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 6 müsabakada da berabere kaldı.

Galatasaray'ın İstanbul'daki 52 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 13 lig maçının 6'sını Galatasaray, 1'ini Antalyaspor kazandı, 6 müsabaka da berabere bitti.

Öte yandan Antalyaspor, rakibi karşısındaki toplam 7 galibiyetinden 4'ünü deplasmanda elde etti.

Galatasaray, sahasında 11 yıldır kaybetmiyor

Galatasaray, son 11 yılda Akdeniz temsilcisiyle İstanbul'da oynadığı lig maçlarında mağlup olmadı.

Kırmızı-beyazlılara sahasında son olarak 2009-2010 sezonunun ikinci yarısında 8 Mayıs 2010'da yenilen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki süreçte evinde rakibine maç kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu dönemde Antalyaspor ile sahasında yaptığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılıların attığı 25 gole Akdeniz temsilcisi 7 golle karşılık verebildi. Galatasaray, Antalyaspor ile evinde oynadığı son 4 lig maçını da toplamda 13 gol atıp, kalesinde gole izin vermedi.

Antalyaspor, Galatasaray, İstanbul, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray ile Antalyaspor 51. randevuda - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500
Memur ve emeklilere müjde! Zamla birlikte ek ödemeler de artacak Memur ve emeklilere müjde! Zamla birlikte ek ödemeler de artacak         
09:04
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun         
08:54
Bangladeş'te yangın felaketi! Feribot küle döndü, 30 kişi yanarak can verdi Bangladeş'te yangın felaketi! Feribot küle döndü, 30 kişi yanarak can verdi         
08:23
Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı         
18:19
A Milli Takım bu yıl 5 basamak birden düştü! 2021 FIFA dünya sıralaması açıklandı A Milli Takım bu yıl 5 basamak birden düştü! 2021 FIFA dünya sıralaması açıklandı         
18:16
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar         
16:23
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18
CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı         
15:02
Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı         
14:29
Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine! Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine!         
14:29
Koronavirüse yakalanan Engin Altan Düzyatan: Benimle temas edenler lütfen test yaptırsın Koronavirüse yakalanan Engin Altan Düzyatan: Benimle temas edenler lütfen test yaptırsın         
14:09
Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde! Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde!         
13:53
Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor         
12:59
Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek         
12:58
2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var 2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var         
12:21
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19

Son Dakika Haberleri
09:03 Memur ve emeklilere müjde! Zamla birlikte ek ödemeler de artacak
09:00 "Tırpan" operasyonu! 27 ilde eş zamanlı yapıldı, çok sayıda gözaltı kararı var
08:34 Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı
08:28 Bugün hava nasıl olacak? İşte haftanın son gününde Türkiye
08:23 Fuhuş çeteleri masaj salonları maskesinden vazgeçmiyor! İzmir ve Aydın'da baskınlar yapıldı
08:19 Çocuğunuz interneti en çok ne için kullanıyor? TÜİK açıkladı, işte o veriler
08:12 8 ilde eğitime kar engeli
08:10 İçinde kadınların olduğu araç dereye uçtu: 2 kişi yaralandı
07:46 Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak
07:44 Kılıçdaroğlu'nun "Kürdistan lafından rahatsız oluyorum" tavrına, HDP'den tepki: Kürdü nasıl kabullenecek?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 09:17:23. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray ile Antalyaspor 51. randevuda - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement