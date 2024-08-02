Galatasaray ile Beşiktaş Süper Kupa'da Karşı Karşıya - Son Dakika
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Galatasaray ile Beşiktaş Süper Kupa'da Karşı Karşıya

2024 Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Beşiktaş yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce Süper Kupa'da 2 kez rakip oldu. Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa müsabakası, yarın saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

02.08.2024 09:53
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2024 Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Beşiktaş yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce Süper Kupa'da 2 kez rakip oldu.

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa müsabakası, yarın saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Galatasaray, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de 102 puan toplayarak şampiyon oldu. Beşiktaş ise Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup ederek kupayı kazandı.

356. randevu

Galatasaray ile Beşiktaş rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı'nda oynanan müsabakayla başladı ve o maçı siyah-beyazlılar 2-0'lık skorla kazandı. İki takım bugüne kadar 355 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 127 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 114 defa rakibini mağlup etti. 114 müsabakadan ise beraberlik çıktı. Galatasaray'ın 496 golüne, Beşiktaş 464 golle karşılık verdi.

Süper Kupa'da 3. maç

İki takım, 2006 yılından beri yeni adıyla oynanan Süper Kupa'da bugüne kadar iki kez rakip oldu. Söz konusu mücadelelerde siyah-beyazlılar, 30 Temmuz 2006 yılında Almanya'da oynanan mücadeleyi 1-0 alırken, sarı-kırmızılılar da 13 Ağustos 2018'de Konya'daki karşılaşmayı penaltılarla kazandı.

Galatasaray 7, Beşiktaş 2 kez kazandı

Süper Kupa'yı bugüne kadar Galatasaray 7 kez müzesine götürürken, kupayı en çok kazanan ekip olarak yer alıyor. Beşiktaş ise 2 defa kazanan taraf oldu. Aslan; 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024, Kartal da 2006 ve 2022 yıllarında kupayı aldı.

5. kez Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak

Atatürk Olimpiyat Stadyumu, 5. kez Süper Kupa organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Daha önce 2009, 2010, 2021 ve 2022 yıllarındaki müsabakalar bu stadyumda oynanmıştı. Son olarak 30 Temmuz 2022 tarihinde Trabzonspor ile Sivasspor arasındaki Süper Kupa maçı burada yapılmıştı.

Son 10 maçta Galatasaray üstün

Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 5 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 4 kez kazandı. 1 mücadele de berabere sona erdi.

Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki oynanacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Mehmet Türkmen olacak. Müsabakada Mustafa İlker Coşkun VAR, Ceyhun Sesigüzel ve Onur Özütoprak da AVAR olarak görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray ile Beşiktaş Süper Kupa'da Karşı Karşıya - Son Dakika

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