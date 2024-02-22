Galatasaray ile Fenerbahçe 2023 Süper Kupa maçı için Şanlıurfa\'da karşı karşıya gelecek

Galatasaray ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getirecek 2023 Süper Kupa maçı 7 Nisan’da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak.
Final maçı, geçen sene 29 Aralık’ta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanması planlanırken, başlama düdüğüne saatler kala Suudi yetkililer ile takımlar arasında çıkan anlaşmazlıktan dolayı ileri bir tarihe ertelenmişti.
Süper Kupa finali, Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası kazanan takımları arasında oynanıyor. 2022-23 sezonunda Galatasaray, Süper Lig’i; Fenerbahçe ise Türkiye Kupası’nı şampiyon bitirmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 7 Nisan’da oynanmasına karar verilen Süper Kupa müsabakası nedeniyle Süper Lig’de de fikstür kaydırıldı.
5-6-7 ve 8 Nisan'da oynanması planlanan maçlar sonraki hafta oynanacak. Lig ise 26 Mayıs'ta sona erecek.
TFF ayrıca Galatasaray ve Fenerbahçe’nin devre arası transferlerini Süper Kupa maçında oynatabileceğini söyledi.
Devre arası transferlerinde Galatasaray, Berkan Kutlu, Carlos Vinicius, Derrick Köhn ve Serge Aurier’yi kadrosuna katmıştı.
Fenerbahçe ise Çağlar Söyüncü, Rade Krunic, Serdar Dursun ve Leonardo Bonucci’yi transfer etmişti.
Final, Riyad’da oynanması planlanan maçın başlamasına saatler kala takımların Suudi yetkililerle yaşadığı kriz nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.
Kulüpler ve TFF'den yapılan ortak açıklamada, müsabakanın ertelenmesinin gerekçesi olarak "organizasyondaki bazı aksaklıklar" gösterilmişti.
Ancak maç günü basına sızan bilgiler Suudi tarafının özellikle takımların sahaya “Atatürk temalı tişörtler” ile ısınmaya çıkmalarına izin vermediği yönündeydi. Aynı haberlerde kulüplerin maça Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözlerinin yer aldığı pankartlara da izin verilmediği ifade edildi.
Krizin çözülememesi üzerine TFF, kulüpler ve Suudi yetkililer arasında saatler süren toplantılar gerçekleştirildi. Ancak bu toplantıların da sonuçsuz kalmasıyla birlikte maç iptal edilmişti.
28 bin 965 kapasiteye sahip Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu ya da eski adıyla Şanlıurfa GAP Stadyumu, 2010 Türkiye Kupası Finali'ne de ev sahipliği yapmıştı.
Bu stadda oynanan ilk finalde Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 8. Türkiye Kupası şampiyonluğunu ilan etmişti.
TFF 1. Lig'de mücadele eden Şanlıurfaspor, maçlarını bu stadyumda oynuyor.
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