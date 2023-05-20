Galatasaray ilk yarıda İcardi-Kerem iş birliğiyle golü bularak devreyi 1-0 önde tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar 13'üncü dakikada Mauro Icardi'nin golüyle maçta öne geçti.

ASİST YİNE KEREM'DEN

Geçen hafta Kasımpaşa maçında Icardi'ye asist yapan Kerem, Arjantinli futbolcuyu bu müsabakada da besledi. Kendi yarı sahasından topu taşıyıp araya bırakan milli yıldız, Icardi'ye adeta "Al da at" dedi. Arjantinli de topu kalecinin bacak arasından geçirdi.

SON 5 GOLÜN TAMAMI

Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı son 5 golün tamamı Mauro Icardi'den geldi. Arjantinli futbolcu bu sayı ile 22 maçta 18 gol, 7 asiste ulaştı.