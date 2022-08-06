Galatasaray'ın Avrupa'yı sallayan transferleri sonrası ezeli rakip taraftarları çıldırdı! Açtıkları etiket gündemin ilk sırasında

Transfer bombalarını peş peşe patlatan Galatasaray, Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı da renklerine bağladı. Sarı-kırmızılıların bu transferleri ezeli rakiplerinin taraftarlarını adeta çıldırttı.

TWITTER GÜNDEMİNDE 1. SIRADA

Sosyal medyada Trabzonspor taraftarı, "Yönetim transferler nerede" etiketiyle paylaşımlar yaparken, Fenerbahçe ve Beşiktaşlıların da buna destek verdiği görüldü. Kısa sürede binlerce paylaşım yapılırken etiket Twitter gündeminde 1. sıraya oturdu.

YILDIZ FUTBOLCULAR, İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray'ın yeni transferleri Dries Mertens ve Lucas Torreira'nın aynı uçakla saat 23.45'te İstanbul'da olması bekleniyor.