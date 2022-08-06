Galatasaray'ın Avrupa'yı sallayan transferleri sonrası ezeli rakip taraftarları çıldırdı! Açtıkları etiket gündemin ilk sırasında - Son Dakika
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Galatasaray'ın Avrupa'yı sallayan transferleri sonrası ezeli rakip taraftarları çıldırdı! Açtıkları etiket gündemin ilk sırasında

06.08.2022 17:17
Galatasaray'ın Avrupa'yı sallayan transferleri sonrası ezeli rakip taraftarları çıldırdı! Açtıkları etiket gündemin ilk sırasında

Galatasaray'ın Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı kadrosuna katmasının ardından, Trabzonspor taraftarları, "Yönetim transferler nerede" etiketiyle sosyal medyada gündemin zirvesine oturdu. Etikete destek veren Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları da yönetimlerine transfer konusunda tepki gösterdi.

Transfer bombalarını peş peşe patlatan Galatasaray, Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı da renklerine bağladı. Sarı-kırmızılıların bu transferleri ezeli rakiplerinin taraftarlarını adeta çıldırttı.

TWITTER GÜNDEMİNDE 1. SIRADA

Sosyal medyada Trabzonspor taraftarı, "Yönetim transferler nerede" etiketiyle paylaşımlar yaparken, Fenerbahçe ve Beşiktaşlıların da buna destek verdiği görüldü. Kısa sürede binlerce paylaşım yapılırken etiket Twitter gündeminde 1. sıraya oturdu.

Galatasaray'ın Avrupa'yı sallayan transferleri sonrası ezeli rakip taraftarları çıldırdı! Açtıkları etiket gündemin ilk sırasında
Galatasaray'ın Avrupa'yı sallayan transferleri sonrası ezeli rakip taraftarları çıldırdı! Açtıkları etiket gündemin ilk sırasında
Galatasaray'ın Avrupa'yı sallayan transferleri sonrası ezeli rakip taraftarları çıldırdı! Açtıkları etiket gündemin ilk sırasında
Galatasaray'ın Avrupa'yı sallayan transferleri sonrası ezeli rakip taraftarları çıldırdı! Açtıkları etiket gündemin ilk sırasında

YILDIZ FUTBOLCULAR, İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray'ın yeni transferleri Dries Mertens ve Lucas Torreira'nın aynı uçakla saat 23.45'te İstanbul'da olması bekleniyor.

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Dries Mertens, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Avrupa'yı sallayan transferleri sonrası ezeli rakip taraftarları çıldırdı! Açtıkları etiket gündemin ilk sırasında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın Avrupa'yı sallayan transferleri sonrası ezeli rakip taraftarları çıldırdı! Açtıkları etiket gündemin ilk sırasında - Son Dakika
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