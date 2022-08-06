Transfer bombalarını peş peşe patlatan Galatasaray, Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı da renklerine bağladı. Sarı-kırmızılıların bu transferleri ezeli rakiplerinin taraftarlarını adeta çıldırttı.
Sosyal medyada Trabzonspor taraftarı, "Yönetim transferler nerede" etiketiyle paylaşımlar yaparken, Fenerbahçe ve Beşiktaşlıların da buna destek verdiği görüldü. Kısa sürede binlerce paylaşım yapılırken etiket Twitter gündeminde 1. sıraya oturdu.
Galatasaray'ın yeni transferleri Dries Mertens ve Lucas Torreira'nın aynı uçakla saat 23.45'te İstanbul'da olması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın Avrupa'yı sallayan transferleri sonrası ezeli rakip taraftarları çıldırdı! Açtıkları etiket gündemin ilk sırasında - Son Dakika