Galatasaray'ın eski Brezilya'lı futbolcusu Felipe Melo sosyal medya akımına uyarak, 14 Mayıs seçimlerinde tarafını belli etti

Cumhurbaşkanlığı seçimine saatler kala sosyal medyada ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geliyor. Galatasaray'ın efsane orta sahası Felipe Melo da bir taraftarın yaptığı paylaşıma bıraktığı emoji ile dikkat çekti.

MELO'DAN KALP EMOJİSİ

Galatasaray'da forma giydiği dönemde ortaya koyduğu performansla taraftarın sevgilisi olan Felipe Melo, sosyal medyada bir kullanıcının paylaşımına Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile özdeşleşen kalp emojisi bıraktı.

BİNLERCE ETKİLEŞİM ALDI

Felipe Melo'nun paylaşımı kısa süre içerisinde sosyal medyada binlerce etkileşim alırken, taraftarlar Felipe Melo'nun seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu desteklediği yorumlarında bulundu.

Felipe Melo'nun paylaşımı: