Galatasaray'ın eski Brezilya'lı futbolcusu Felipe Melo sosyal medya akımına uyarak, 14 Mayıs seçimlerinde tarafını belli etti - Son Dakika
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Galatasaray'ın eski Brezilya'lı futbolcusu Felipe Melo sosyal medya akımına uyarak, 14 Mayıs seçimlerinde tarafını belli etti

13.05.2023 09:24

Galatasaray'ın eski sambacısı Felipe Melo, sosyal medyada bir taraftarın paylaşımına, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile özdeşleşen kalp emojisi bıraktı. Futbolcunun sosyal medya hesabına çok sayıda yorum geldi.

Cumhurbaşkanlığı seçimine saatler kala sosyal medyada ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geliyor. Galatasaray'ın efsane orta sahası Felipe Melo da bir taraftarın yaptığı paylaşıma bıraktığı emoji ile dikkat çekti.

MELO'DAN KALP EMOJİSİ

Galatasaray'da forma giydiği dönemde ortaya koyduğu performansla taraftarın sevgilisi olan Felipe Melo, sosyal medyada bir kullanıcının paylaşımına Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile özdeşleşen kalp emojisi bıraktı.

BİNLERCE ETKİLEŞİM ALDI

Felipe Melo'nun paylaşımı kısa süre içerisinde sosyal medyada binlerce etkileşim alırken, taraftarlar Felipe Melo'nun seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu desteklediği yorumlarında bulundu.

Felipe Melo'nun paylaşımı:

Galatasaray'ın eski yıldızı Melo da akıma uydu! Seçimlerde tarafını belli etti
Galatasaray'ın eski yıldızı Melo da akıma uydu! Seçimlerde tarafını belli etti
Galatasaray'ın eski yıldızı Melo da akıma uydu! Seçimlerde tarafını belli etti
Galatasaray'ın eski yıldızı Melo da akıma uydu! Seçimlerde tarafını belli etti
Galatasaray'ın eski yıldızı Melo da akıma uydu! Seçimlerde tarafını belli etti
Galatasaray'ın eski yıldızı Melo da akıma uydu! Seçimlerde tarafını belli etti
Galatasaray'ın eski yıldızı Melo da akıma uydu! Seçimlerde tarafını belli etti
Galatasaray'ın eski yıldızı Melo da akıma uydu! Seçimlerde tarafını belli etti
YORUMLAR (2)
  • Hakan Erdemanar: Ekonomi enkaz Tayyip'ten sonra beş senede anca enkaz kaldırılır, diyor ya çok güldüm. Arkadaş, Tayyip bey gelmeden önce bir eliniz yağda bir eliniz balda idiyde de ben mi başka yerde yaşadım. Cevap Yaz 109 43 Yayından Kaldır
  • kenan mutlu: MELO NE ANLAR TÜRK İNSANINI, TÜRK VATANINI,TÜRK OLMANIN NE OLDUĞUNU.SAÇMA SALAK İNSANLARIN NE YAPTIĞI TÜRK MİLLETİNİN UMRUNDAMI SANKİ. Cevap Yaz 144 62 Yayından Kaldır
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Kemal Kılıçdaroğlu, Galatasaray, Felipe Melo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın eski Brezilya'lı futbolcusu Felipe Melo sosyal medya akımına uyarak, 14 Mayıs seçimlerinde tarafını belli etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın eski Brezilya'lı futbolcusu Felipe Melo sosyal medya akımına uyarak, 14 Mayıs seçimlerinde tarafını belli etti - Son Dakika
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