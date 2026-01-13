Galatasaray'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray\'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
13.01.2026 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray\'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
Haber Videosu

Galatasaray, orta saha transferi için Paris Saint Germain forması giyen Fabian Ruiz'i hedef olarak belirledi. Sarı-kırmızılılar, bu transfer için 30 milyon euroyu gözden çıkardı. PSG ile temasa geçildi ve transfer süreci başladı. Ancak hem oyuncu cephesinden hem de PSG'den resmi bir dönüş alınmadı. Bu sezon PSG formasıyla 22 maçta süre alan Fabian Ruiz, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Trendyol Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ana gündem maddelerinden biri orta saha hamlesi oldu. Sarı-kırmızılılar, kadroyu güçlendirmek için bu bölgeye nokta atışı bir takviye planlıyor.

DAHA ÖNCE GÜNDEME GELEN İSİMLER

Galatasaray'ın daha önce Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo, Raphael Onyedika ve Pape Gueye ile ilgilendiği hatırlatıldı. Ancak Sabah'ta yer alan habere göre bu isimlerin kulüplerinin 30-40 milyon euro bandındaki bonservis talepleri nedeniyle sarı-kırmızılılar geri adım attı.

1 NUMARALI HEDEF: FABIAN RUIZ

Haberde, Galatasaray'ın orta saha için rotasını PSG'nin 30 yaşındaki oyuncusu Fabian Ruiz'e çevirdiği ve İspanyol futbolcunun "1 numaralı hedef" olarak belirlendiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların, PSG Sportif Direktörü Luis Campos ile oyuncunun transferi için iletişime geçtiği ifade edildi.

GÖZDEN ÇIKARILAN BONSERVİS 30 MİLYON EURO

Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Fabian Ruiz transferi için 30 milyon euro ödemeye hazır. Ancak şu ana kadar hem oyuncu cephesinden hem de PSG'den resmi bir dönüş alınmadığı kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

PSG formasıyla bu sezon 22 maçta süre alan Fabian Ruiz, 2 gol ve 3 asistlik katkı verdi. Tecrübeli orta saha kariyerinde daha önce Napoli, Real Betis ve Elche'de de forma giydi.

Paris Saint Germain, Galatasaray, Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 123456789 123456789:
    orta sahanın kralını biz aldık size kolay gelsin biraz zor bulursunuz sağ olsun bu hafta gerçek fenerli oldu 4 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama
Fenerbahçeli taraftarlara transfer müjdesi Fenerbahçeli taraftarlara transfer müjdesi
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada

13:37
Duruşmada kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
13:27
Kan donduran iddia: İran’daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
13:24
Türkiye’de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
12:57
Selen Görgüzel’in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
12:30
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat’ın batısında kalan YPG’nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
12:14
İran’ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
11:41
Bahçeli’nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
11:32
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı! Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 14:12:56. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.