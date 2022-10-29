Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin başrolü Devrim Özkan, Galatasaraylı Torreira sarmaş dolaş poz verdi - Son Dakika
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Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin başrolü Devrim Özkan, Galatasaraylı Torreira sarmaş dolaş poz verdi

29.10.2022 12:45

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendiği mücadele sonrası sarı-kırmızılıların yıldızı Lucas Torreira, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin güzel oyuncusu Devrim Özkan ile galibiyeti birlikte kutladı. İkilinin samimi pozu sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Galatasaray'ın yıldızı Torreira ile güzel oyuncu Devrim Özkan bir mekanda galibiyeti birlikte kutladı.

SAMİMİ POZLARI DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, Karagümrük galibiyetinin ardından Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin güzel oyuncusu Devrim Özkan ile bir araya geldi. Bir mekanda galibiyeti kutlayan ikilinin sarmaş dolaş pozları sosyal medyayı salladı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin başrolü Devrim Özkan, Galatasaray'ın yıldızıyla sarmaş dolaş galibiyeti kutladı

SOSYAL MEDYADAN TAKİP ETMİŞTİ

Sarı-kırmızılıların sezon başında Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira, geçtiğimiz günlerde arkadaş ortamında birlikte bulunduğu Devrim Özkan'ı Instagram'dan takip etmeye başlamıştı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin başrolü Devrim Özkan, Galatasaray'ın yıldızıyla sarmaş dolaş galibiyeti kutladı
YORUMLAR (1)
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Lucas Torreira, Devrim Özkan, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin başrolü Devrim Özkan, Galatasaraylı Torreira sarmaş dolaş poz verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin başrolü Devrim Özkan, Galatasaraylı Torreira sarmaş dolaş poz verdi - Son Dakika
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