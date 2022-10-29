Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin başrolü Devrim Özkan, Galatasaraylı Torreira sarmaş dolaş poz verdi

Açılış öncesi Devrim ve TOGG yan yana! Fotoğraf kadar düşülen not da anlamlı

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Galatasaray'ın yıldızı Torreira ile güzel oyuncu Devrim Özkan bir mekanda galibiyeti birlikte kutladı.

SAMİMİ POZLARI DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, Karagümrük galibiyetinin ardından Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin güzel oyuncusu Devrim Özkan ile bir araya geldi. Bir mekanda galibiyeti kutlayan ikilinin sarmaş dolaş pozları sosyal medyayı salladı.

SOSYAL MEDYADAN TAKİP ETMİŞTİ

Sarı-kırmızılıların sezon başında Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira, geçtiğimiz günlerde arkadaş ortamında birlikte bulunduğu Devrim Özkan'ı Instagram'dan takip etmeye başlamıştı.