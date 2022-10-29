Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Galatasaray'ın yıldızı Torreira ile güzel oyuncu Devrim Özkan bir mekanda galibiyeti birlikte kutladı.
Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, Karagümrük galibiyetinin ardından Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin güzel oyuncusu Devrim Özkan ile bir araya geldi. Bir mekanda galibiyeti kutlayan ikilinin sarmaş dolaş pozları sosyal medyayı salladı.
Sarı-kırmızılıların sezon başında Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira, geçtiğimiz günlerde arkadaş ortamında birlikte bulunduğu Devrim Özkan'ı Instagram'dan takip etmeye başlamıştı.
Son Dakika › Spor › Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin başrolü Devrim Özkan, Galatasaraylı Torreira sarmaş dolaş poz verdi - Son Dakika