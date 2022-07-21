Galatasaray'ın Grillitsch transferine 'maaş' engeli! Orta yol için uğraşılıyor - Son Dakika
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Galatasaray'ın Grillitsch transferine 'maaş' engeli! Orta yol için uğraşılıyor

21.07.2022 10:10

Hoffenheim ile biten sözleşmesini uzatmayan ve Galatasaray'a imza atması için İstanbul'a gelmesi beklenen ön libero Florian Grillitsch'in maaş beklentisini artırmasıyla transfer sürecinin uzadığı belirtildi. Sarı-Kırmızılılar, Grillitsch'in istediği rakamı aşağıya çekip anlaşma zemini bulmak için uğraşıyor.

Galatasaray, üst üste transferlerini sonuçlandırmaya devam ediyor. Bu transferlerden birinin de Florian Grillitsch olması beklenirken ciddi bir pürüz ortaya çıktı.

Bitti denmişti! Galatasaray'ın Grillitsch transferindeki pürüz ortaya çıktı

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Fanatik'in haberine göre, oyuncunun rakamı 2 milyon 250 bin euro'ya çıkarması transferi sekteye uğratmıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un 26 yaşındaki orta sahayı çok istediği ve yönetimin bu nedenle transfer defterini kapatmadığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, Grillitsch'in istediği rakamı aşağıya çekip anlaşma zemini bulmak için görüşmelerine devam ediyor.

DUBOIS VE SEFEROVIC İSTANBUL'DA

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcular, Haris Seferovic ve Leo Dubois İstanbul'da. Bu isimlerden sonra açıklanacak futbolcunun da Florian Grillitsch olması bekleniyor.

Bitti denmişti! Galatasaray'ın Grillitsch transferindeki pürüz ortaya çıktı
Bitti denmişti! Galatasaray'ın Grillitsch transferindeki pürüz ortaya çıktı
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Son Dakika Spor Galatasaray'ın Grillitsch transferine 'maaş' engeli! Orta yol için uğraşılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın Grillitsch transferine 'maaş' engeli! Orta yol için uğraşılıyor - Son Dakika
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