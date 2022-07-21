Galatasaray'ın Grillitsch transferine 'maaş' engeli! Orta yol için uğraşılıyor

Karısını taciz eden adamı sopayla döverek öldürdü, cansız bedenini de köyün girişine attı

Galatasaray, üst üste transferlerini sonuçlandırmaya devam ediyor. Bu transferlerden birinin de Florian Grillitsch olması beklenirken ciddi bir pürüz ortaya çıktı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Fanatik'in haberine göre, oyuncunun rakamı 2 milyon 250 bin euro'ya çıkarması transferi sekteye uğratmıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un 26 yaşındaki orta sahayı çok istediği ve yönetimin bu nedenle transfer defterini kapatmadığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, Grillitsch'in istediği rakamı aşağıya çekip anlaşma zemini bulmak için görüşmelerine devam ediyor.

DUBOIS VE SEFEROVIC İSTANBUL'DA

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcular, Haris Seferovic ve Leo Dubois İstanbul'da. Bu isimlerden sonra açıklanacak futbolcunun da Florian Grillitsch olması bekleniyor.