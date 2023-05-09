Galatasaray'ın kutlamasında skandal tezahürat! Fenerbahçeliler çok sert tepki gösterdi - Son Dakika
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Galatasaray'ın kutlamasında skandal tezahürat! Fenerbahçeliler çok sert tepki gösterdi

09.05.2023 01:06

Galatasaray'ın Başakşehir'i 1-0 yendiği maçtan sonra futbolcular, sahanın ortasında kutlama yaptı. Kutlamalar canlı yayınlanırken tribünlerden Fenerbahçe'ye yönelik sinkaflı tezahüratlar yapıldı. Ardından 'Fener ağlama' şarkısı çalındı. Sarı-Lacivertli taraftarlar yaşananlara tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray ile Başakşehir kozlarını paylaştı. Sarı-Kırmızılılar Mauro Icardi'nin penaltı golüyle Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

MAÇ SONU KUTLAMA

Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada hata yapmayan lider, maç sonunda taraftarıyla bütünleşti. Galatasaraylı futbolcular taraftara üçlü çektirdi. Canlı yayınlanan sevinçte Sarı-Kırmızılı taraftarların Fenerbahçe'ye karşı sinkaflı tezahüratları duyuldu.

Galatasaray'ın kutlamasında skandal tezahürat! Fenerbahçeliler ayağa kalktı

"FENER AĞLAMA"

Giresunspor-Fenerbahçe maçında kavga çıkartan 'Fener Ağlama' şarkısı bu maçtan sonra da çalındı. Fenerbahçeli taraftarlar, yaşananlara tepki gösterdi.

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar:

Galatasaray'ın kutlamasında skandal tezahürat! Fenerbahçeliler ayağa kalktı
Galatasaray'ın kutlamasında skandal tezahürat! Fenerbahçeliler ayağa kalktı
Galatasaray'ın kutlamasında skandal tezahürat! Fenerbahçeliler ayağa kalktı
Galatasaray'ın kutlamasında skandal tezahürat! Fenerbahçeliler ayağa kalktı
Galatasaray'ın kutlamasında skandal tezahürat! Fenerbahçeliler ayağa kalktı
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Son Dakika Spor Galatasaray'ın kutlamasında skandal tezahürat! Fenerbahçeliler çok sert tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın kutlamasında skandal tezahürat! Fenerbahçeliler çok sert tepki gösterdi - Son Dakika
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