Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray ile Başakşehir kozlarını paylaştı. Sarı-Kırmızılılar Mauro Icardi'nin penaltı golüyle Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.
Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada hata yapmayan lider, maç sonunda taraftarıyla bütünleşti. Galatasaraylı futbolcular taraftara üçlü çektirdi. Canlı yayınlanan sevinçte Sarı-Kırmızılı taraftarların Fenerbahçe'ye karşı sinkaflı tezahüratları duyuldu.
Giresunspor-Fenerbahçe maçında kavga çıkartan 'Fener Ağlama' şarkısı bu maçtan sonra da çalındı. Fenerbahçeli taraftarlar, yaşananlara tepki gösterdi.
İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar:
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın kutlamasında skandal tezahürat! Fenerbahçeliler çok sert tepki gösterdi - Son Dakika