Galatasaray'ın Paulo Dybala'ya yaptığı teklif ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'ın Paulo Dybala'ya yaptığı teklif ortaya çıktı

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Roma ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız futbolcuya yıllık 10 milyon euro teklif ettiği iddia edildi. İtalyan basınında yer alan başka bir haberde ise bu rakam 8 milyon euro olarak telaffuz edildi.

17.12.2024 16:58
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Dev maçta Trabzonspor'u 4-3 yenen ve ikinci sıradaki ezeli Fenerbahçe ile 6 puanlık farkı koruyan lider Galatasaray, taraftarları heyecanlandıracak bir transfer için kolları sıvardı. Roma'da forma giyen Paulo Dybala ile temas kuran sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü yıldıza teklif ettiği para da ortaya çıktı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Roma'da gözden çıkarılan isimler arasında yer alan Paulo Dybala, Galatasaray'ın radarında. Galatasaray, Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve başkent ekibinden ayrılacak olan Dybala için görüşmelere başladı.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

31 yaşındaki Arjantinli yıldızın menajeri Carlos Novel, İstanbul'a gelerek Trabzonspor maçını locada izledi. Dybala'nın temsilcisi Novel, Sports Digitale'ın haberine göre Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetim kurulu üyeleri ve George Gardi ile statta takip etti.

GALATASARAY'DAKİ MAAŞINI DI MARZIO DUYURDU

Öte yandan ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio, Galatasaray'ın Paulo Dybala'ya yaptığı teklifin detaylarına değindi. Haberde Galatasaray'ın Dybala'ya yıllık 10 milyon euro civarında bir maaş teklif edildiği belirtildi.

SEZON SONUNDA BEDELSİZ GELECEK

Bu arada Dybala'nın, Roma kendisini açıkça satmaya veya serbest bırakmaya karar vermedikçe ocak ayında takımdan ayrılmayı düşünmediği vurgulandı. Galatasaray'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dybala'yı bedelsiz olarak transfer etmek istediğinden bahsedildi.

8 MILYON EURO İDDİASI

Paulo Dybala için son olarak Calciomercato da bir haber geçti. Haberde Galatasaray'ın Arjantinli yıldıza 8 milyon euro maaş vermeye hazır olduğu aktarıldı. Menajer Gardi'nin birkaç saat içinde Roma ile görüşeceğinin altı çizildi. Yine haberde Dybala'nın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı için bu teklife sıcak baktığı vurgulandı.

ROMA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray'a transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanan Paulo Dybala için Roma'dan açıklama geldi. İtalyan ekibinin teknik direktörü Claudio Ranieri, Arjantinli yıldızıyla ilgili "Paulo'yu takımımda görmek isterim ama başka öncelikleri varsa iki tarafın da mutlu olması gerekiyor. Eğer birisi ayrılmak istiyorsa, burada mutlu oyuncuların kalmasını isterim. Şu anda ayrılmak isteyen bir oyuncu görmedim" ifadelerini kullandı.

METİN ÖZTÜRK NE DEDİ?

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Paulo Dybala'nın transferi için "Ara transfer döneminde gelenler ve gidenler olacaktır. Okan Hoca ve scout ekibinin talepleri doğrultusunda ilerlenecek. Transfere ben bakmıyorum. Girişimler olduğunu biliyorum. Kulübümüzün pek çok futboluyla ilgilenmesi normal. Galatasaray gibi büyük hedefleri olan bir takımda her futbolcu oynamak ister" açıklamasını yaptı.

DYBALA'NIN SEZON PERFORMANSI

2022 yazından Juventus'tan Roma'ya bedelsiz olarak transfer olan Paulo Dybala, bu sezon İtalyan ekibinde 18 maçta süre buldu. Dybala, bu karşılaşmalarda 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki yıldız futbolcunun takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Galatasaray\'ın Paulo Dybala\'ya yaptığı teklif ortaya çıktı

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın Paulo Dybala'ya yaptığı teklif ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ferhat eser:
    hurda avcısı 5saraya yakışır 2 el kullanılmış hacizli hurda ne varsa alır bunlar 2 23 Yanıtla
  • Burak Şan:
    götüpoklu ferhat eser 14 1 Yanıtla
  • Taner Koç:
    bu paraya yazık bir sürü civan gibi adam var 10 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    çok acil para kazanmamız lazim 4 1 Yanıtla
  • Sergen:
    Sürekli sakatlanıyor bu adam gereksiz 5 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Önümüzdeki sezon Galatasaray patlar 2 0 Yanıtla
  • Said Demir:
    hiçbir işe yaramaz boşuna paraları harcamayın 0 0 Yanıtla
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