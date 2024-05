Spor

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray'ın şampiyonluğu Isparta'da coşkuyla kutlandı. Galatasaraylı arkadaşlarının sevincine ortak olan Fenerbahçeli çift, "Sporda önemli olan dostluk. Türk futbolu bitmesin. Biz Fenerbahçe formamızla buradayız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın bitmesi ile şampiyonluğunu ilan eden Galatasaraylı taraftarlar konvoylar eşliğinde sokaklara döküldü. Sarı-kırmızılı taraftarlar Isparta'da Kaymakkapı Meydanı'nda başlayan konvoyun ardından 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda toplanarak meşale ve bayraklarla şampiyonluğu kutladı.

Mustafa Aycan: "Sporda önemli olan dostluk. Türk futbolu bitmesin. Biz Fenerbahçe formamızla buradayız"

Isparta'da yaşayan Fenerbahçeli Beyza-Mustafa çifti Galatasaraylı arkadaşlarıyla birlikte meydanda şampiyonluk kutlamalarına katıldı. Fenerbahçe formalarıyla birlikte arkadaşlarının sevinçlerine ortak olduğunu söyleyen Mustafa Aycan "Galatasaray şampiyon oldu, tebrik ederiz. Bizde bu yarışın içerisindeydik, formalarımızı giyindik, inandık ama olmadı. Her sene olduğu gibi yine seneye diyeceğiz. Her zaman kendi takımımızın yanındayız. Bugün de Galatasaraylı arkadaşlarımızın yanındayız her zaman destek var. Aramızda ezeli bir rekabet vardı. Kazanan Galatasaray oldu tebrik ederiz" dedi. Fenerbahçeli taraftar Mustafa Aycan konuşmasının devamında "Sporda önemli olan dostluk. Türk futbolu bitmesin. Biz Fenerbahçe formamızla buradayız herkese tavsiye ederim bu davranışı" şeklinde konuştu.

Meydanda toplanan kalabalık kutlamaların ardından sorunsuz bir şekilde dağıldı. - ISPARTA