Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamaları Nedeniyle Bazı Yollar Kapatılacak - Son Dakika
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Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamaları Nedeniyle Bazı Yollar Kapatılacak

24.05.2025 20:06
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Galatasaray, Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu ve 5. yıldızını yarın Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kutlayacak. Kutlamalar nedeniyle Yenikapı ve çevresinde bazı yollar ulaşıma kapatılacak.

(İSTANBUL) Galatasaray, Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu ve 5. yıldızını yarın Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kutlayacak. Kutlamalar nedeniyle Yenikapı ve çevresinde bazı yollar ulaşıma kapatılacak.

2024-2025 sezonunda şampiyon olan Galatasaray klübü yarın Yenikapı'da kutlamalar yapacak. Klüpten verilen bilgiye göre, saat 16.00 itibarıyla Yenikapı Etkinlik Alanı'na girişler başlayacak. Takım, saat 17.30'da Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket edecek. Sarayburnu'nda tekneye geçecek sarı-kırmızılı takım, Galatasaray Adası'ndan dönüp Yenikapı'ya ulaşacak.

İstanbul Valiliği saat 12.00 itibarıyla kapatılacak yolları açıkladı

19.05'te başlaması beklenen kutlamalarla ilgili İstanbul Valiliği de bir dizi önlem aldı. Yenikapı ve çevresinde bazı yollar ulaşıma kapatılacak. konuya ilişkin Valiliğin açıklaması şöyle:

"Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılacak olan Galatasaray şampiyonluk kutlamaları nedeniyle 25.05.2025 Pazar günü trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir:

Kapanacak yollar: (Saat 12.00 itibarıyla Program Bitimine Kadar) Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi Sahil istikameti ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Sahil Kennedy Caddesi Güney Yan Yol (Yedikule ile Çatladıkapı arası) ve bu yola çıkan tüm yollar, Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yan Yol (Kumkapı ile Yedikule arası) ve bu yola çıkan tüm yollar, Şehit Vefa Karakurdu Üst Geçidi,  Yenikapı Etkinlik Alanı Liman Yolu, Namık Kemal Varyant, Samatya Varyant, Mahramacı Sokak ve bu sokağa çıkan tüm yollar.

Alternatif yollar: Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi, Onuncu Yıl Bulvarı, Avrasya Tüneli."

Kaynak: ANKA

Yenikapı Etkinlik Alanı, Galatasaray, Etkinlik, trafik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamaları Nedeniyle Bazı Yollar Kapatılacak - Son Dakika

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