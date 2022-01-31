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Galatasaray'ın tecrübeli eldiveni vahim hastalığa yakalandı! Futbol hayatı erken bitebilir - Son Dakika

Galatasaray'ın tecrübeli eldiveni vahim hastalığa yakalandı! Futbol hayatı erken bitebilir

31.01.2022 22:18
Galatasaray'ın tecrübeli eldiveni vahim hastalığa yakalandı! Futbol hayatı erken bitebilir

Galatasaray'da forma giyemeyen kaleci Fatih Öztürk'ün Vertigo hastalığına yakalandığı öğrenildi. 35 yaşındaki kalecinin sarı-kırmızılıların Antalya kampından ayrılabileceği açıklandı. Tecrübeli eldivenin kariyeri, baş dönmesi ve denge sorunlarına yol açan Vertigo hastalığı nedeniyle planladığından erken sona erebilir.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kaleyi devralan İsmail Çipe performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Buna rağmen Çipe'den eldivenleri alamayan deneyimli kaleci Fatih Öztürk'ün vahim bir hastalığa yakalandığı öğrenildi.

FATİH ÖZTÜRK, VERTİGO HASTALIĞINA YAKALANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fatih Öztürk, Vertigo hastalığına yakalandı. 35 yaşındaki eldivenin sarı-kırmızılıların Antalya Kampı kadrosundan ayrılması gündemde.

Galatasaray'ın deneyimli kalecisini vahim hastalığa yakalandı! Futbol hayatı bitebilir

VERTİGO NEDİR?

Vertigo, sizin veya gördüklerinizin döndüğünü hissetmenize yol açan bir histir. Sıklıkla bulantı, kusma ve denge kaybı bu duruma eşlik edebilir. Vertigo genellikle baş dönmesi olarak adlandırılmaktadır. Ancak gerçekte her baş dönmesi vertigo değildir. Vertigoda ataklar belli belirsiz olabileceği gibi, kişinin günlük işlerini yapmasına engel olacak kadar şiddetli de olabilir.

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Fatih Öztürk, Galatasaray, Muslera, Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın tecrübeli eldiveni vahim hastalığa yakalandı! Futbol hayatı erken bitebilir - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın tecrübeli eldiveni vahim hastalığa yakalandı! Futbol hayatı erken bitebilir - Son Dakika
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