Galatasaray'ın toplam borcu ağızları açık bıraktı! Beklenenin çok üzerinde - Son Dakika
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Galatasaray'ın toplam borcu ağızları açık bıraktı! Beklenenin çok üzerinde

15.03.2023 17:54
Galatasaray'ın toplam borcu ağızları açık bıraktı! Beklenenin çok üzerinde

Galatasaray Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda mali tablolar bir bir açıklandı. Rakiplerine kıyasla, ekonomik açıdan en iyi kulüp gözüyle bakılan Galatasaray'da zararın boyutu dudak uçuklattı. 4 milyar TL civarında zarar beklenen Cimbom'da Denetleme Kurulu Üyesi Ömer Çirkin, kulüp yükümlülüklerinin 5 milyar 818 milyon 247 bin TL olduğunu belirtti.

Sarı-kırmızılı kulübün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda kulüp ile bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2022 itibarıyla düzenlenmiş özet yıllık mali, yönetsel ve sportif faaliyetler hakkında yönetim kurulu adına muhasip üye Levent Yaz sunum yaptı.

"GELİRLERİMİZ İSTEDİĞİMİZ GİBİ ARTMADI"

Sportif AŞ'nin 1 Haziran-30 Kasım arasındaki 6 aylık dönemde zarar ettiğini belirten Yaz, "Sportif AŞ, toplamda 254 milyon lira zarar etti. Gelirlerimiz istediğimiz gibi artmadı. Geçen sezonun kötü gitmesinden dolayı sponsorluk gelirlerinde sorunlar yaşadık. Aynı nedenle kombine kart ücretlerinde istediğimiz artışı yapamadık. Değişken gelirimiz (UEFA veya Token) şu ana kadar neredeyse hiç olmadı. Son olarak daha önceden yapılan bazı kontratlar önümüzü tıkadı." diye konuştu.

"ZARARDAKİ NEDEN HARCAMALARIMIZ DEĞİL"

Futbol takımı maliyetlerini Fenerbahçe ve Beşiktaş ile kıyaslayan Yaz, "Fenerbahçe bizden yüzde 15-20 daha fazla harcama yapmış durumda. Diğer rakibimiz Beşiktaş ise bizden biraz daha az harcama yapmış durumda. Oluşan zarardaki ana neden harcamalarımız değil. Esas olan rakiplerimize göre geçen dönem çok daha kötü sezon geçirmemiz ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik zorlukları nedeniyle hak ettiğimiz gelire ulaşılamaması." ifadelerini kullandı.

2022 YILINDA 1 MİLYAR 14 MİLYON LİRA ZARAR

Levent Yaz, kulübün 2022 yılında 1 milyar 14 milyon lira zarar ettiğini ancak Mecidiyeköy projesi gelirinin etkisiyle zararın 311 milyon liraya gerilediğini dile getirdi. Denetleme kurulu üyesi Ömer Çirkin'in yaptığı sunumda ise sarı-kırmızılı kulübün toplam yükümlülüklerinin 5 milyar 818 milyon 247 bin lira olduğu belirtildi.

ÖNÜMÜZDEKİ TOPLANTI 18 MART'tA

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan genel kurul toplantısı, 18 Mart Cumartesi günü yapılacak.Divan kurulu üyelerine yapılan duyuruda genel kurulun Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleneceği bildirildi. Söz konusu gün çoğunluk sağlanamaması durumunda toplantının 25 Mart'ta çoğunluk aranmaksızın yapılacağı kaydedildi.

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın toplam borcu ağızları açık bıraktı! Beklenenin çok üzerinde - Son Dakika


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