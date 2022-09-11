Yusuf Demir performansıyla beğeni toplarken, Galatasaray taraftarı TFF'ye tepki gösterdi: Bu çocuk Türk

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Yusuf Demir, sonradan oyuna girerken performansıyla kendine hayran bıraktı.

GALATASARAY TARAFTARINDAN TFF'YE ÇAĞRI

Avusturya doğumlu Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynamaması ise Galatasaray taraftarının tepkisini çekti. Mesut Özil ve Kasımpaşalı Mickael Tirpan'ın Türk statüsünde oynadığını belirten sarı-kırmızılı taraftarlar TFF'ye çağrıda bulundu.

"TÜRK STATÜSÜNDE OYNAMAMASI GARİP"

Karşılaşma sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Yusuf Demir, her şeyi Türk olan çocuk. Milli Takım tercihi de açık değil. Biz mi tercih etmedik yoksa Yusuf mu, o da tam net değil. Yusuf'un Türk statüsünde oynaması gerekli. Sadece Galatasaray'da değil. Bizden olan insanların yabancı statüsünde oynaması garip." ifadelerini kullandı.