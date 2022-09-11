Yusuf Demir performansıyla beğeni toplarken, Galatasaray taraftarı TFF'ye tepki gösterdi: Bu çocuk Türk - Son Dakika
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Yusuf Demir performansıyla beğeni toplarken, Galatasaray taraftarı TFF'ye tepki gösterdi: Bu çocuk Türk

11.09.2022 23:06

Galatasaray'ın yeni transferi Avusturya doğumlu Yusuf Demir, sonradan girdiği Kasımpaşa karşılaşmasında sergilediği performansla taraftarın beğenisini topladı. 19 yaşındaki futbolcunun Türk statüsünde oynayamamasına ise taraftarlar ve teknik direktör Okan Buruk tepki gösterdi. Sosyal medyada gündem olan futbolcunun Türk statüsünde sayılması için Galatasaray taraftarı, TFF'ye çağrıda bulundu.

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Yusuf Demir, sonradan oyuna girerken performansıyla kendine hayran bıraktı.

GALATASARAY TARAFTARINDAN TFF'YE ÇAĞRI

Avusturya doğumlu Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynamaması ise Galatasaray taraftarının tepkisini çekti. Mesut Özil ve Kasımpaşalı Mickael Tirpan'ın Türk statüsünde oynadığını belirten sarı-kırmızılı taraftarlar TFF'ye çağrıda bulundu.

Yusuf Demir futboluyla mest etti, Galatasaray camiası TFF'ye kazan kaldırdı: Bu çocuk Türk
Yusuf Demir futboluyla mest etti, Galatasaray camiası TFF'ye kazan kaldırdı: Bu çocuk Türk
Yusuf Demir futboluyla mest etti, Galatasaray camiası TFF'ye kazan kaldırdı: Bu çocuk Türk
Yusuf Demir futboluyla mest etti, Galatasaray camiası TFF'ye kazan kaldırdı: Bu çocuk Türk
Yusuf Demir futboluyla mest etti, Galatasaray camiası TFF'ye kazan kaldırdı: Bu çocuk Türk
Yusuf Demir futboluyla mest etti, Galatasaray camiası TFF'ye kazan kaldırdı: Bu çocuk Türk

"TÜRK STATÜSÜNDE OYNAMAMASI GARİP"

Karşılaşma sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Yusuf Demir, her şeyi Türk olan çocuk. Milli Takım tercihi de açık değil. Biz mi tercih etmedik yoksa Yusuf mu, o da tam net değil. Yusuf'un Türk statüsünde oynaması gerekli. Sadece Galatasaray'da değil. Bizden olan insanların yabancı statüsünde oynaması garip." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Yusuf Demir performansıyla beğeni toplarken, Galatasaray taraftarı TFF'ye tepki gösterdi: Bu çocuk Türk - Son Dakika
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