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Galatasaray'ın yıldızı Mohamed uzun yıllar hapis yatabilir - Son Dakika

Galatasaray'ın yıldızı Mohamed uzun yıllar hapis yatabilir

27.01.2022 22:23

Mısır'da bir enstitüde eğitimini sürdüren Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed'in sınava kendisinin yerine arkadaşını soktuğu iddia edilmiş ve sınava giren kişi gözaltına alınmıştı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Mısırlı hukukçu Ihab Ramzy, "Eğer anlaştıkları kanıtlanırsa Mustafa Muhammed 3-15 yıl arasında hapis cezası alır. İçinde bulunulan durum, büyük bir sahtekarlık." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed'in adının karıştığı skandalın faturası çok ağır olabilir. Mısır'da bir enstitüde eğitimini sürdüren Mohamed'in sınava kendisi yerine arkadaşını soktuğu öne sürüldü. Olayın büyük ses getirmesinin ardından ise sınava girdiği iddia edilen kişi gözlatına alındı. Yaşananları değerlendiren Mısırlı hukukçu, Mostafa Mohamed'in 3-15 yıl arası hapis cezası alabileceğini belirtti.

"BÜYÜK BİR SAHTEKARLIKTAN BAHSEDİYORUZ"

Akşam'ın haberine göre, Mısırlı golcü hakkında soruşturma açıldığı, Milli Takım Afrika Kupası'ndan döndüğünde Galatasaray'ın futbolcusu hakkında işlem yapılacağı öğrenildi. Mısırlı hukukçu Ihab Ramzy, "Mohamed ve arkadaşının anlaştığı kanıtlanırsa Mohamed, Mısır yasalarına göre 3 ila 15 yıl arasında hapis cezası alır. Burada büyük bir sahtekarlıktan bahsediyoruz. Telefon ve sosyal medya kayıtları incelenecek. Mostafa Mohamed'in kartının o şahsın eline nasıl geçtiği de önemli." şeklinde konuştu.

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Mısır Yükseköğretim Kurumu da olayın eğitimle ilgili yaptırımını açıkladı. Buna göre; sınava kendisi yerine başkasını sokan öğrencinin okulla ilişiği kesiliyor ve adli yargıya sevk ediliyor. Enstitünün eğitim yönetmeliği de öğrencinin ilişiğinin kesilmesine kadar varan bir ceza ön görüyor. Mohamed'in Afrika Kupası sonrası ülkesine dönmek yerine direkt olarak Türkiye'ye geçeceği iddia edildi. Böylece gözaltına alınmaktan kurtulmayı planladığı konuşuluyor.

"MAĞDUR OLMASIN DİYE GİRDİM"

Tutuklanan Mısırlı, "Mostafa, Mısır'ı temsil ediyor. Mağdur olmasın diye girdim." dedi. Gencin Mısır'da Muhammed'le aynı sokakta oturduğu konuşuluyor. Savcılık gencin 15 gün daha tutuklu kalmasını istedi. Gencin daha önce de Muhammed yerine sınavlara girdiğini söylediği belirtildi.

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Mostafa Mohamed, Galatasaray, Afrika, Mısır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yıldızı Mohamed uzun yıllar hapis yatabilir - Son Dakika Spor


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