Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası

Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray\'ın yıldızına Premier Lig kancası
07.01.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray\'ın yıldızına Premier Lig kancası
Haber Videosu

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Premier Lig ekibi Fulham'ın radarına girdi. Brezilya basını, Fulham'ın 25 yaşındaki futbolcuya ilgi gösterdiğini belirtti.

Galatasaray'da orta sahanın önemli isimlerinden biri olan Gabriel Sara, transfer iddialarıyla gündemde. Brezilya basınında yer alan habere göre, Premier Lig ekibi Fulham, 25 yaşındaki futbolcuya ilgi gösteriyor.

MAAŞ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Haberde, Gabriel Sara'nın Galatasaray'daki yüksek maaşının, İngiltere'de "Büyük Altılı" dışında kalan kulüpler açısından görüşmelerde engel olarak değerlendirildiği ifade edildi. Ancak Sara'nın sarı-kırmızılı formayla yaşadığı şampiyonlukların transfer ihtimalini daha da somutlaştırdığı aktarıldı.

Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası

"LONDRA'DA TANIDIK ORTAM" VURGUSU

Brezilya basını ayrıca olası bir Fulham transferinde Sara'nın, Londra'da uyum sorunu yaşamayacağına dikkat çekti. Fulham kadrosunda Rodrigo Muniz ve Kevin gibi Brezilyalı oyuncuların bulunmasının, Sara için "tanıdık bir ortam" yaratacağı ve adaptasyon sürecini kolaylaştıracağı belirtildi.

Galatasaray, Brezilya, Fulham, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • MarfMarf74 MarfMarf74:
    Hemen gönderin. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti
Firari zanlı Bursa’yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı Firari zanlı Bursa'yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı
Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba
Cenk Tosun’un yeni takımı belli oldu Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu
Alarmları kurun Dev maç şifresiz kanalda Alarmları kurun! Dev maç şifresiz kanalda
Genç istihdam hamlesi 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek Genç istihdam hamlesi! 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara’yı üzerine kapanan koruması kurtardı Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı

12:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
12:40
’’Babamın hayrına’’ deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
''Babamın hayrına'' deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
12:10
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
11:55
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
11:31
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya’ya kaçırdı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
11:27
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
11:22
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 13:06:31. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.