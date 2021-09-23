Galatasaray kan kaybediyor

Süper Lig'in henüz başı olmasına rağmen son 4 maçta yaşanan puan kayıpları Galatasaray camiasında kara bulutların artmasına neden oldu.

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetten 3 gün sonra deplasmanda Yukatel Kayserispor'a da 3-0 yenildi. Kayseri deplasmanına Cicaldau, Berkan Kutlu ve Halil Dervişoğlu gibi as oyuncuları götürmeyen teknik direktör Fatih Terim ilk 11'de 6 değişiklik yaparken, rakibine sahada üstünlük kuramadı. Kasımpaşa, Trabzonspor, Alanyaspor ve Kayserispor maçlarında sahada toplam 10 puan bırakan Sarı-kırmızılılarda kulüp efsanesi teknik direktör Fatih Terim'in tercihleri sorgulanmaya başladı.

MOSTAFA MOHAMED'İN SESSİZLİĞİ DEVAM EDİYORKayserispor maçına ilk 11'de başlayan Mostafa Mohamed , bu sezon henüz golle tanışamadı. Sarı-kırmızılıların büyük beklenti içerisinde olduğu Mısırlı golcünün sessizliği devam ederken, futbolcu son olarak geçen sezon Denizli deplasmanında gol kaydetmişti.MARCAO'NUN EKSİKLİĞİ HİSSEDİLİYORLazio maçında sahalara geri dönen Marcao , gösterdiği performansla büyük alkış toplarken, Marcao'suz çıkılan iki maçta sarı-kırmızılılar mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda savunmadaki sıkıntı göze çarpmaya devam ediyor.GÖZTEPE MAÇIYLA ÇIKIŞ HEDEFLENİYOR

Galatasaray'ın önünde şimdi Göztepe ve Marsilya karşılaşmaları var. Sarı-kırmızılılar bir hafta içerisinde tüm kara bulutları dağıtıp önce Göztepe'yi yenmek, sonrasında da Marsilya karşısında istediği sonucu almayı hedefliyor.