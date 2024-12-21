Galatasaray-Kayserispor Rekabeti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray-Kayserispor Rekabeti

Galatasaray, Kayserispor ile 57. kez karşılaşacak, geçmişteki galibiyetlerde büyük üstünlükte.

21.12.2024 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Kayserispor ile 57. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 56 müsabakada Galatasaray 34, Kayserispor 5 galibiyet aldı, 17 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın toplam 122 golüne, Kayserispor 45 golle yanıt verebildi.

Kayseri'deki maçlar

Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 28 lig maçında 12 kez yendi.

Kayseri'deki sadece 3 maçı ev sahibi ekip kazanırken, 13 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 25, Galatasaray ise deplasmanda 41 gol attı.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 6-0'lık skorlarla aldı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, rakibini 2015-2016 ve 2022-2023 sezonlarında sahasında 6-0'lık skorlarla mağlup etti.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyet sevincini, 2021-2022 sezonunda Kayseri'de oynanan maçta 3-0'lık skorla yaşadı.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 56 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Kayserispor, Galatasaray, istanbul, Kayseri, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-Kayserispor Rekabeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:41 Gencecik bir sporcu öldü, Mehmet Sekmen kendini aklama derdine düştü Gencecik bir sporcu öldü, Mehmet Sekmen kendini aklama derdine düştü
11:14 Erzurum Palandöken’de Judo Milli Takımı’nın tırmanışı sırasında çığ düştü: 1 ölü, 3 yaralı Erzurum Palandöken'de Judo Milli Takımı'nın tırmanışı sırasında çığ düştü: 1 ölü, 3 yaralı
11:13 Suriye’de PKKYPG’yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
07:15 Almanya’da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı Almanya'da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
15:09 Ziraat Türkiye Kupası’nda grup kuraları çekildi: İşte 4 büyüklerin rakipleri Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi: İşte 4 büyüklerin rakipleri
14:51 Müge Anlı, programına konuk olan ismi serbest bırakan savcıya sitem etti Müge Anlı, programına konuk olan ismi serbest bırakan savcıya sitem etti
14:47 Fenerbahçe’de bomba Talisca gelişmesi Fenerbahçe'de bomba Talisca gelişmesi
14:41 Türk-İş’in teklifi sonrası asgari ücrette tüm hesaplar değişti Türk-İş'in teklifi sonrası asgari ücrette tüm hesaplar değişti
14:39 MİT Başkanı Kalın’ın ardından Hakan Fidan da Suriye’ye gidiyor MİT Başkanı Kalın'ın ardından Hakan Fidan da Suriye'ye gidiyor
14:30 Suriyeliler ülkelerine nasıl dönecek Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken sözler Suriyeliler ülkelerine nasıl dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
14:30 Müşteri başına bankalara 79 milyon lira ceza kesilecek Müşteri başına bankalara 79 milyon lira ceza kesilecek
14:24 3. sınıf öğrencisi, boğazına üzüm kaçan arkadaşını Heimlich manevrası ile kurtardı 3. sınıf öğrencisi, boğazına üzüm kaçan arkadaşını Heimlich manevrası ile kurtardı
14:16 Efsane futbolcunun oğlu da efsane çıktı Efsane futbolcunun oğlu da efsane çıktı
14:08 Trump’ın övgü dolu sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum Trump'ın övgü dolu sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 12:59:58. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray-Kayserispor Rekabeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.