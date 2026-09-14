Galatasaray Kocaelispor'u 1-0 yendi, 24 yıllık iç saha hasreti bitti - Son Dakika
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Galatasaray Kocaelispor'u 1-0 yendi, 24 yıllık iç saha hasreti bitti

Galatasaray Kocaelispor\'u 1-0 yendi, 24 yıllık iç saha hasreti bitti
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Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında RAMS Park'ta Kocaelispor'u kaptan Abdülkerim Bardakcı'nın 71'inci dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle 24 yıllık iç saha hasretine son veren sarı-kırmızılı ekip, ligdeki galibiyet serisini 4 maça, evindeki yenilmezlik serisini de 38 maça çıkardı.

GALATASARAY, Süper Lig'in 5'inci haftasında Kocaelispor'u kaptan Abdülkerim Bardakcı'nın kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Yeşil-siyahlı rakibine karşı 24 yıllık iç saha galibiyet özlemine son veren sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'taki yenilmezlik serisini 38 maça taşıyarak zirvedeki yerini korudu.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kocaelispor'u konuk etti. Karşılaşmaya baskılı başlayan sarı-kırmızılı ekip, hücum hattında yeni transferleri Rafael Leao ve Deniz Gül ile ilk yarıda etkili pozisyonlar üretti. Savunmada rakibine geçit vermeyen Galatasaray, skor üretemeyince soyunma odasına golsüz eşitlikle girildi. İkinci yarıda baskısını sürdüren ve rakip kalede üst üste etkili ataklar geliştiren Galatasaray, aradığı golü 71'inci dakikada buldu. Sahneye çıkan kaptan Abdülkerim Bardakcı, ceza sahası dışından kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan sürede rakibin beraberlik baskısına fırsat vermeyen sarı-kırmızılılar, zorlu randevuyu tek golle kayıpsız geçti. Ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkaran Galatasaray, bu sonuçla Süper Lig'in 5'inci haftasını 4 galibiyet ve 1 beraberlik sonucu topladığı 13 puanla kapattı. Sarı-kırmızılı ekip, maç fazlasıyla Beşiktaş'a geçen liderlik koltuğunu da bu galibiyetle yeniden devralarak zirvedeki yerini korudu.

KOCAELİSPOR'U 3 MAÇ SONRA YENDİ

Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek rakibine karşı 3 maç sonra galibiyet elde etti. Yeşil-siyahlı rakibiyle oynadığı son 3 lig müsabakasında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 2026-2027 sezonunun 5'inci haftasında gelen bu sonuçla olumsuz seriyi noktalamış oldu. 2008-09 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta rakibine 5-2 mağlup olan Galatasaray, 2025-2026 sezonunun ilk yarısında İzmit'te yapılan müsabakadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmış, iki takım arasında aynı sezonun ikinci yarısında İstanbul'da oynanan randevu ise 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Sarı-kırmızılı ekip aldığı bu galibiyetle Kocaelispor'a karşı 3 maçlık hasrete son verdi.

RAKİBİNE KARŞI 24 YILLIK HASRETE SON VERDİ

Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'de Eylül 2002'den bu yana yeşil-siyahlı ekip karşısındaki ilk iç saha galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini evinde en son 13 Eylül 2002 tarihinde oynanan lig müsabakasında 2-0'lık skorla mağlup etmişti. Bu karşılaşmanın ardından İstanbul'da oynanan maçlarda galibiyet çıkarmakta zorlanan Galatasaray, 22 Şubat 2009'daki randevudan 5-2'lik yenilgiyle ayrılırken, 12 Nisan 2026 tarihindeki mücadele ise 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Tam 24 yıl sonra yine bir 13 Eylül gününe denk gelen buluşmada sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrılan Galatasaray, böylelikle hem 24 yıllık iç saha galibiyet hasretine hem de yeşil-siyahlı rakibi karşısındaki kötü gidişata son verdi.

EVİNDE KAYBETMEME SERİSİ 38 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Kocaelispor karşısında aldığı 1-0'luk galibiyetle Süper Lig'deki iç saha yenilmezlik serisini 38 maça çıkardı. Ligde son iç saha yenilgisini 19 Mayıs 2024'te oynanan Fenerbahçe derbisinde 1-0'lık skorla alan sarı-kırmızılı ekip, bu maçın ardından RAMS Park'ta çıktığı 38 karşılaşmada da mağlubiyet yaşamadı. Söz konusu süreçte Galatasaray, iç sahada oynadığı 38 maçın 30'unu kazanırken, 8 mücadeleden beraberlikle ayrıldı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI BU SEZONKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli kaptanı Abdülkerim Bardakcı, Kocaelispor karşısında fileleri havalandırarak bu sezonki ilk golünü kaydetti. Göztepe müsabakasında yaşadığı hafif sakatlığın ardından riske edilmeyerek İstanbul Başakşehir FK ve Sporting karşılaşmalarında dinlendirilen 32 yaşındaki milli oyuncu, 2 maçlık aranın ardından Kocaelispor mücadelesiyle formasına kavuştu. Teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'de sahaya sürdüğü tecrübeli stoper, 71'inci dakikada kaydettiği golle takımına galibiyeti getiren isim oldu. Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı formayla son golünü ise 13 Ocak 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2'nci hafta maçında Fethiyespor ağlarına göndermişti.

OKAN BURUK'TAN BİR REKOR DAHA

Galatasaray'da göreve geldiği günden bu yana birçok rekoru kıran teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig tarihine geçen bir başarıya daha imza attı. Sarı-kırmızılı ekibin başında çıktığı 149 lig maçında 119 galibiyet alan 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, yüzde 80'lik oranla Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan çalıştırıcı oldu. Buruk ayrıca, göreve başladığı 2022-2023 sezonundan bu yana Süper Lig'de en az iki kez karşılaştığı 26 rakibinin tamamını mağlup etmeyi başardı.

BURUK EVİNDE İNAN'A YİNE ŞANS TANIMADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Selçuk İnan'a karşı sahasında yenilmeme serisini Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sürdürdü. Tecrübeli çalıştırıcı, teknik adamlık kariyerinde Selçuk İnan ile Süper Lig'de rakip olduğu 6 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Bu süreçteki tek yenilgisini 2025-26 sezonunda Kocaelispor deplasmanında 1-0'lık skorla alan Buruk, genç meslektaşına karşı evinde oynadığı 4'üncü maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Selçuk İnan'ın görev yaptığı takımlara karşı iç sahada daha önce 2022-2023 sezonunda Kasımpaşa'yı 1-0, 2024-2025 sezonunda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etmiş, 2025-2026 sezonunda Kocaelispor ile oynanan randevudan ise 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. 2026-2027 sezonunun 5'inci haftasında RAMS Park'ta oynanan son mücadelede de rakibini 1-0'la geçen Buruk, evindeki yenilmezliğini korumuş oldu.

Kaynak: DHA

Abdülkerim Bardakcı, Kocaelispor, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Kocaelispor'u 1-0 yendi, 24 yıllık iç saha hasreti bitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray Kocaelispor'u 1-0 yendi, 24 yıllık iç saha hasreti bitti - Son Dakika
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