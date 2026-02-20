Galatasaray Konya'ya Gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray Konya'ya Gitti

Galatasaray Konya\'ya Gitti
20.02.2026 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Konyaspor maçı için Konya'ya ulaştı, taraftarları coşku ile karşıladı.

GALATASARAY kafilesi, Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı için geldiği kentte, az sayıda taraftarın coşkusuyla karşılandı.

Galatasaray, yarın saat 20.00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Onun yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Samet Çavuş yapacak. Sarı- kırmızı kafile bugün özel uçakla geldiği Konya Havalimanı'nda az sayıda taraftarın coşkusuyla karşılandı. Taraftar teknik direktör Okan Buruk'a çiçek hediye etti ve fotoğraf çektirdi. Kafilenin kente gelişinin, iftar saatine denk gelmesi üzerine Okan Buruk, orucunu otobüste açtı. Sarı- kırmızılı ekip, daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

Sağ dizinde ağrıları bulunan Victor Osimhen tedbir amaçlı olarak Konyaspor maç kampı kadrosuna katılmadı.

Galatasaray kafilesinde şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro İcardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Konyaspor, Futbol, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Konya'ya Gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kana doymuyor Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek Kana doymuyor! Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek
Vitor Pereira’dan ’’Bir gün Fenerbahçe’de görev almak ister misiniz“ sorusuna cevap Vitor Pereira'dan ''Bir gün Fenerbahçe'de görev almak ister misiniz?" sorusuna cevap
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı
-40 puanlı takımı yenemeyince soluğu tesislerde aldılar -40 puanlı takımı yenemeyince soluğu tesislerde aldılar
Bilal Erdoğan Arakanlı Müslümanlarla iftar açtı Bilal Erdoğan Arakanlı Müslümanlarla iftar açtı
Avrupa’da gecenin sürprizi 8 milyon Euro’luk rakibini yenemediler Avrupa'da gecenin sürprizi! 8 milyon Euro'luk rakibini yenemediler
Gece yarısı çok sayıda atama İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti Gece yarısı çok sayıda atama! İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti
Samsunspor, KF Shkendija’yı tek golle devirdi Samsunspor, KF Shkendija'yı tek golle devirdi
’’Uğurlu geleceğim’’ demişti Özgür Özel’in skor tahmini maç sonunda gündem oldu ''Uğurlu geleceğim'' demişti! Özgür Özel'in skor tahmini maç sonunda gündem oldu
5 ilin valisi değişti İşte atanan yeni isimler 5 ilin valisi değişti! İşte atanan yeni isimler

20:41
Japonya’da bir Türk’ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
19:46
Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu
Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu
19:05
TRT’den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
18:53
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen ’nikah’ sorusu karşısında dondu kaldı
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen 'nikah' sorusu karşısında dondu kaldı
18:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı AK Parti’den net ’erken seçim’ açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
18:21
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
18:16
İzmir’de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?
17:42
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
17:31
Galatasaray’da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milas’taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
16:11
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 21:19:27. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray Konya'ya Gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.