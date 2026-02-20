Galatasaray Konya\'ya Gitti

GALATASARAY kafilesi, Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı için geldiği kentte, az sayıda taraftarın coşkusuyla karşılandı.

Galatasaray, yarın saat 20.00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Onun yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Samet Çavuş yapacak. Sarı- kırmızı kafile bugün özel uçakla geldiği Konya Havalimanı'nda az sayıda taraftarın coşkusuyla karşılandı. Taraftar teknik direktör Okan Buruk'a çiçek hediye etti ve fotoğraf çektirdi. Kafilenin kente gelişinin, iftar saatine denk gelmesi üzerine Okan Buruk, orucunu otobüste açtı. Sarı- kırmızılı ekip, daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

Sağ dizinde ağrıları bulunan Victor Osimhen tedbir amaçlı olarak Konyaspor maç kampı kadrosuna katılmadı.

Galatasaray kafilesinde şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro İcardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina.