Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında İtalyan ekibi Lazio ile 2-2 berabere kaldı.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertli ekipte, Feyenoord maçının hazırlıkları sürecek.
BEŞİKTAŞ
10.00-14.00 Siyah-beyazlılar, St Patricks maçının hazırlıklarına çift antrenmanla devam edecek.
TRABZONSPOR
15.00 Bordo-mavili kulübün 58'inci kuruluş yıl dönümü Sütlüce'de kutlanacak.
HAZIRLIK MAÇI
17.00 Kayserispor - Göztepe
BASKETBOL
- EuroBasket U20
22.30 İzlanda - Türkiye
Son Dakika › Spor › Galatasaray Lazio ile Beraberlik Aldı - Son Dakika
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