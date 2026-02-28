Galatasaray-Liverpool maçının takvimi belli oldu - Son Dakika
Galatasaray-Liverpool maçının takvimi belli oldu

Galatasaray-Liverpool maçının takvimi belli oldu
28.02.2026 09:08
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi sonucunda Galatasaray'ın rakibi İngiltere Premier Lig devi Liverpool oldu. Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turundaki ilk karşılaşmasını 10 Mart Salı günü saat 20.45'te İstanbul'da, rövanş mücadelesini ise 18 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te Liverpool deplasmanında yapacak. Galatasaray, Liverpool'u elemesi halinde çeyrek finalde Paris Saint-Germain – Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray'ın rakibi İngiltere Premier Lig devi Liverpool oldu.

İLK MAÇ İSTANBUL'DA

Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turundaki ilk karşılaşmasını 10 Mart Salı günü saat 20.45'te İstanbul'da oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 18 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te Liverpool deplasmanında yapılacak.

MUHTEMEL RAKİPLER

Galatasaray'ın Liverpool'u elemesi halinde çeyrek finalde Paris Saint-Germain – Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağı açıklandı. Olası yarı final senaryosunda ise Real Madrid – Manchester City ve Atalanta – Bayern Münih eşleşmelerinden gelecek takımlardan biri rakip olacak.

SON 16 EŞLEŞMELERİ

  • Paris Saint-Germain – Chelsea
  • Galatasaray – Liverpool
  • Real Madrid – Manchester City
  • Atalanta – Bayern Münih
  • Newcastle United – Barcelona
  • Atletico Madrid – Tottenham
  • Bodo/Glimt – Sporting
  • Bayer Leverkusen – Arsenal

