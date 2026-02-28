Galatasaray-Liverpool maçının takvimi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray'ın rakibi İngiltere Premier Lig devi Liverpool oldu.

İLK MAÇ İSTANBUL'DA

Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turundaki ilk karşılaşmasını 10 Mart Salı günü saat 20.45'te İstanbul'da oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 18 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te Liverpool deplasmanında yapılacak.

MUHTEMEL RAKİPLER

Galatasaray'ın Liverpool'u elemesi halinde çeyrek finalde Paris Saint-Germain – Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağı açıklandı. Olası yarı final senaryosunda ise Real Madrid – Manchester City ve Atalanta – Bayern Münih eşleşmelerinden gelecek takımlardan biri rakip olacak.

SON 16 EŞLEŞMELERİ