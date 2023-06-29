Galatasaray'da hedef Luka Jovic! - Son Dakika
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Galatasaray'da hedef Luka Jovic!

29.06.2023 09:18

Galatasaray, yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek amacıyla Fiorentina'da forma giyen Luka Jovic'e 8 milyon euro teklif etti. Ayrıca, futbolcuya 3 milyon euro maaş teklif edildi. Jovic, geçen sezon Fiorentina formasıyla 50 maça çıkarak 13 gol ve 5 asist yapmıştı.

Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, yeni sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda bir golcü arayışı bulunan sarı-kırmızılılar, rotasını Fiorentina'da top koşturan Luka Jovic'e çevirdi.

GALATASARAY, 8 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

İspanyol medyasında yer alan habere göre; Galatasaray, Luka Jovic için Fiorentina'ya 8 milyon euro teklif etti. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibi ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcuya ise 3 milyon euro maaş vadetti.

63 MİLYON EUROYA REAL'E GİTMİŞTİ

Kariyerinin zirve dönemini Eintracht Frankfurt'ta yaşayan Jovic, 2019 yılında 63 milyon euro bedelle Real Madrid'in yolunu tutmuştu. Geçen sezon Fiorentina formasıyla 50 maça çıkan Jovic, 13 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

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