Galatasaray, maç başlar başlamaz penaltı kazandı

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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, henüz maçın başında penaltı kazandı ve Osimhen ile bu penaltıyı gole çevirip öne geçti.

2. DAKİKADA GALATASARAY'A PENALTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, 2. dakikada penaltı kazandı. Müsabakanın hakemi Mehmet Türkmen, sarı-kırmızılıların atağında Jakobs'un ortasında Attamah'ın eliyle oynadığını tespit etti ve beyaz noktayı gösterdi. Pozisyonu yaklaşık 1 dakika inceleyen VAR hakemi Bülent Birincioğlu da Türkmen'in kararını onaylayarak penaltının kullanılmasını istedi.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

SEZONUN EN ERKEN DEPLASMAN GOLÜ OSİMHEN'DEN

Penaltıdan topun başına geçen Cimbom'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, atışı sağ ayağının içiyle kullanarak topu kaleci Onurcan'ın soluna yerden gönderdi ve ağlarla buluşturdu. Sarı-kırmızılıları maçın başında 1-0 öne geçiren bu gol, Cimbom'un bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti.