Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, henüz maçın başında penaltı kazandı ve Osimhen ile bu penaltıyı gole çevirip öne geçti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, 2. dakikada penaltı kazandı. Müsabakanın hakemi Mehmet Türkmen, sarı-kırmızılıların atağında Jakobs'un ortasında Attamah'ın eliyle oynadığını tespit etti ve beyaz noktayı gösterdi. Pozisyonu yaklaşık 1 dakika inceleyen VAR hakemi Bülent Birincioğlu da Türkmen'in kararını onaylayarak penaltının kullanılmasını istedi.
İşte o pozisyon;
Penaltıdan topun başına geçen Cimbom'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, atışı sağ ayağının içiyle kullanarak topu kaleci Onurcan'ın soluna yerden gönderdi ve ağlarla buluşturdu. Sarı-kırmızılıları maçın başında 1-0 öne geçiren bu gol, Cimbom'un bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, maç başlar başlamaz penaltı kazandı - Son Dakika
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