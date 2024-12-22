Galatasaray, maç başlar başlamaz penaltı kazandı - Son Dakika
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Galatasaray, maç başlar başlamaz penaltı kazandı

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Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasının 2. dakikasında Attamah'ın ceza sahası içerisindeki elle müdahalesi sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Victor Osimhen, sarı-kırmızılıların bu sezon deplasmanda attığı en erken golü kaydetti.

22.12.2024 16:21
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, henüz maçın başında penaltı kazandı ve Osimhen ile bu penaltıyı gole çevirip öne geçti.

2. DAKİKADA GALATASARAY'A PENALTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, 2. dakikada penaltı kazandı. Müsabakanın hakemi Mehmet Türkmen, sarı-kırmızılıların atağında Jakobs'un ortasında Attamah'ın eliyle oynadığını tespit etti ve beyaz noktayı gösterdi. Pozisyonu yaklaşık 1 dakika inceleyen VAR hakemi Bülent Birincioğlu da Türkmen'in kararını onaylayarak penaltının kullanılmasını istedi.

İşte o pozisyon;

Galatasaray, maç başlar başlamaz penaltı kazandı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

SEZONUN EN ERKEN DEPLASMAN GOLÜ OSİMHEN'DEN

Penaltıdan topun başına geçen Cimbom'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, atışı sağ ayağının içiyle kullanarak topu kaleci Onurcan'ın soluna yerden gönderdi ve ağlarla buluşturdu. Sarı-kırmızılıları maçın başında 1-0 öne geçiren bu gol, Cimbom'un bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray, maç başlar başlamaz penaltı kazandı

Bülent Birincioğlu, Trendyol Süper Lig, Mehmet Türkmen, Joseph Attamah, Victor Osimhen, Kayserispor, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, maç başlar başlamaz penaltı kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • İlyas Sarı:
    Normaldir 7 7 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    fenerli degilim bjk li hic degilim ama o maclardaki pozisyon daha netti. bizim lig ilerlemez. geriler ileri gidemez 6 3 Yanıtla
  • Burak Gürsoy:
    ilyas anen gibi mi normal yoksa 3 6 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    elle oynama var normal bir şey febem olaydı hemen kırmızı kar verip penaltıyı öyle verirlerdi 3 4 Yanıtla
  • Levent Tasdelen:
    normaldir ne oe körmüsün net penaltı işte 1 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Galatasaray Alışık 5 0 Yanıtla
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