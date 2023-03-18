Galatasaray maçında Fener taraftarını deliye döndüren detay! TFF'yi etiketleyerek çağrı yapıyorlar - Son Dakika
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Galatasaray maçında Fener taraftarını deliye döndüren detay! TFF'yi etiketleyerek çağrı yapıyorlar

18.03.2023 17:24

Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera, Konyaspor'un galibiyet golüne sevinen kaleci Sehic'e fiziksel müdahalede bulununca sarı kart görmüştü. Kartın rengine tepkiler yükselirken, Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyadan TFF'ye çağrıda bulunup, Uruguaylı kalecinin yaptığı hareket nedeniyle cezalandırılmasını talep etti.

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Galibiyet sonrası büyük coşku yaşayan yeşil-beyazlılarda kaleci Sehic'e Muslera'nın yaptığı müdahale çok konuşuldu.

MUSLERA, SEHIC'İ İTTİ

90+3. dakikada Oğulcan Ülgün ile öne geçen Konyaspor'da kaleci Sehic, kalesini bırakarak takım arkadaşlarının olduğu bölüme gitti. Muslera, gole sevinen Sehic'i iterken bir anda ortalık karıştı. Yaşananlar sonrası Uruguaylı kalecinin sarı kartla cezalandırılması Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti.

FENERBAHÇELİLER, TFF'YE ÇAĞRIDA BULUNDU

Sarı-lacivertli renklere gönül verenler, Muslera'nın Sehic'e yaptığı hareket sonrası cezalandırılması gerektiğini belirterek, TFF'ye çağrıda bulundu. Fenerbahçeliler, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla Muslera'nın pozisyonunu yeniden gündeme taşıdı.

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Son Dakika Spor Galatasaray maçında Fener taraftarını deliye döndüren detay! TFF'yi etiketleyerek çağrı yapıyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray maçında Fener taraftarını deliye döndüren detay! TFF'yi etiketleyerek çağrı yapıyorlar - Son Dakika
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