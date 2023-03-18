Galatasaray maçında Fener taraftarını deliye döndüren detay! TFF'yi etiketleyerek çağrı yapıyorlar

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Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Galibiyet sonrası büyük coşku yaşayan yeşil-beyazlılarda kaleci Sehic'e Muslera'nın yaptığı müdahale çok konuşuldu.

MUSLERA, SEHIC'İ İTTİ

90+3. dakikada Oğulcan Ülgün ile öne geçen Konyaspor'da kaleci Sehic, kalesini bırakarak takım arkadaşlarının olduğu bölüme gitti. Muslera, gole sevinen Sehic'i iterken bir anda ortalık karıştı. Yaşananlar sonrası Uruguaylı kalecinin sarı kartla cezalandırılması Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti.

FENERBAHÇELİLER, TFF'YE ÇAĞRIDA BULUNDU

Sarı-lacivertli renklere gönül verenler, Muslera'nın Sehic'e yaptığı hareket sonrası cezalandırılması gerektiğini belirterek, TFF'ye çağrıda bulundu. Fenerbahçeliler, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla Muslera'nın pozisyonunu yeniden gündeme taşıdı.