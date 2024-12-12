Galatasaray, Malmö ile 2-2 Beraber Kaldı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Malmö ile 2-2 Beraber Kaldı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Malmö ile karşılaştı ve maç 2-2 berabere sona erdi. Ev sahibi ekip ilk golü bulurken, Galatasaray eşitliği sağladı ve ikinci yarıda öne geçti, ancak son dakikada Malmö beraberlik golünü attı.

12.12.2024 23:08
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STAT: Yeni Malmö

HAKEMLER: John Brooks, Simon Bennett, Daniel Robathan (İngiltere)

MALMÖ: Persson, Larsen, Rösler, Zatterström, Busanello, Christiansen (Dk. 74 Thelin), Johnsen, Rosengren (Dk. 74 Pena), Bolin (Dk. 65 Taha Ali), Rieks (Dk. 82 Berg), Botheim

GALATASARAY: Muslera, Metehan Baltacı, Sanchez (Dk. 32 Kerem Demirbay), Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Torreira, Sara (Dk. 87 Efe Akman), Jelert (Dk. 87 Ziyech), Mertens (Dk. 73 Nelsson), Yunus Akgün, Batshuayi

GOLLER: Dk. 24 Botheim, Dk. 90+2 Pena (Malmö), Dk. 43 Jelert, Dk. 56 Yunus Akgün (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Bolin, Rieks (Malmö), Torreira, Metehan Baltacı (Galatasaray)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında deplasmanda karşılaştığı İsveç temsilcisi Malmö ile 2-2 berabere kaldı.

24'üncü dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Stryger Larsen'in sağ taraftan ceza sahasına yaptığı ortasında arka direkteki Erik Botheim kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

43'üncü dakikada Galatasaray eşitliği sağladı. Kerem Demirbay'ın sol taraftan ortasında kale önünde Elias Jelert bekletmeden vurdu. Bu oyuncunun şutunda top ağlara gitti: 1-1.

İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

56'ncı dakikada Galatasaray öne geçti. Yunus Akgün, ceza sahası ön çizgisindeki Mertens ile duvar pası yaptı. Ceza sahası içi sol çaprazda bir kez daha topla buluşan Yunus'un yerden şutunda top kaleci Persson'un müdahalesine rağmen filelere gitti: 1-2.

90+2'nci dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı topu Pena'dak aldı. Pena'nın ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye plasesinde top yan direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-2.

Maç 2-2 beraberlikle sona erdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Malmö ile 2-2 Beraber Kaldı - Son Dakika

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