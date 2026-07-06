Galatasaray, Mario Lemina ile nikah tazeledi

Süper Lig'de üst üste dört kez şampiyon olan Galatasaray, kontratı sona eren Gabonlu yıldız Mario Lemina ile nikah tazeledi.
Ajansspoor'da yer alan habere göre; Galatasaray, deneyimli orta saha oyuncusu ile yeni sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılıların 32 yaşındaki yıldızla 2 yıllık yeni bir kontrat yaptığı belirtildi.
Haberde, Dursun Özbek yönetiminin yapılan anlaşmaya göre oyuncuya yıllık bonuslar dahil 2.5 milyon Euro maaş vereceği belirtildi.
Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 41 maçta 3 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan tecrübeli futbolcu, Wolverhampton’dan ayrılarak Galatasaray’a katılmıştı.
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