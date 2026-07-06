Galatasaray, Mario Lemina ile nikah tazeledi - Son Dakika
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Galatasaray, Mario Lemina ile nikah tazeledi

Galatasaray, Mario Lemina ile nikah tazeledi
06.07.2026 18:31
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Galatasaray, kontratı sona eren Gabonlu yıldız Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Oyuncunun yıllık 2.5 milyon Euro maaş alacağı belirtildi.

Süper Lig'de üst üste dört kez şampiyon olan Galatasaray, kontratı sona eren Gabonlu yıldız Mario Lemina ile nikah tazeledi.

2 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Ajansspoor'da yer alan habere göre; Galatasaray, deneyimli orta saha oyuncusu ile yeni sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılıların 32 yaşındaki yıldızla 2 yıllık yeni bir kontrat yaptığı belirtildi.

Galatasaray, Mario Lemina ile nikah tazeledi

YILLIK MAAŞI

Haberde, Dursun Özbek yönetiminin yapılan anlaşmaya göre oyuncuya yıllık bonuslar dahil 2.5 milyon Euro maaş vereceği belirtildi.

Galatasaray, Mario Lemina ile nikah tazeledi

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 41 maçta 3 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan tecrübeli futbolcu, Wolverhampton’dan ayrılarak Galatasaray’a katılmıştı.

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Mario Lemina ile nikah tazeledi - Son Dakika

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