Wanda Nara, "Orada evimiz var" diyerek taraftarın gönlüne su serpti! Mauro Icardi, Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

Türkiye'nin İsveç'le yaptığı anlaşma dünya basınında! Hepsi tek bir noktaya dikkat çekti

Galatasaray, Mauro Icardi transferinde mutlu sona çok yakın. Arjantinli yıldızın eşi ve menajeri Wanda Nara, Icardi'nin kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceğini açıkladı.

"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE İSTANBUL'A GİDECEK

Wanda Nara sosyal medya hesabından kendisine gelen bir soruya verdiği cevapta, "Ben işimi seviyorum ve yapmaya devam edeceğim. Maurito da işini seviyor ve yapmaya devam edecek. Birkaç gün içinde İstanbul'a gidecek. Zaten orada da bir evimiz var." ifadelerini kullandı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Galatasaray'ın PSG ile 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığı iddia ediliyor. Sarı-kırmızılıların, Mauro Icardi'ye ise yıllık 10 milyon euro vereceği öne sürüldü.