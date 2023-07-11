Wanda Nara, "Orada evimiz var" diyerek taraftarın gönlüne su serpti! Mauro Icardi, Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

Galatasaray, Mauro Icardi transferinde mutlu sona çok yakın. Arjantinli yıldızın eşi ve menajeri Wanda Nara, Icardi'nin kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Wanda Nara sosyal medya hesabından kendisine gelen bir soruya verdiği cevapta, "Ben işimi seviyorum ve yapmaya devam edeceğim. Maurito da işini seviyor ve yapmaya devam edecek. Birkaç gün içinde İstanbul'a gidecek. Zaten orada da bir evimiz var." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın PSG ile 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığı iddia ediliyor. Sarı-kırmızılıların, Mauro Icardi'ye ise yıllık 10 milyon euro vereceği öne sürüldü.
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