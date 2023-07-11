Wanda Nara, "Orada evimiz var" diyerek taraftarın gönlüne su serpti! Mauro Icardi, Galatasaray için İstanbul'a geliyor! - Son Dakika
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Wanda Nara, "Orada evimiz var" diyerek taraftarın gönlüne su serpti! Mauro Icardi, Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

11.07.2023 11:17

Galatasaray'ın uzun süredir bonservisini almak için çaba harcadığı Mauro Icardi için müjdeyi Arjantinli yıldızın eşi ve menajeri Wanda Nara verdi. Nara, sosyal medyadan bir soruya verdiği cevapta, "Ben işimi seviyorum ve yapmaya devam edeceğim. Maurito da işini seviyor ve yapmaya devam edecek. Birkaç gün içinde İstanbul'a gidecek. Zaten orada da bir evimiz var" dedi.

Galatasaray, Mauro Icardi transferinde mutlu sona çok yakın. Arjantinli yıldızın eşi ve menajeri Wanda Nara, Icardi'nin kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceğini açıkladı.

"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE İSTANBUL'A GİDECEK

Wanda Nara sosyal medya hesabından kendisine gelen bir soruya verdiği cevapta, "Ben işimi seviyorum ve yapmaya devam edeceğim. Maurito da işini seviyor ve yapmaya devam edecek. Birkaç gün içinde İstanbul'a gidecek. Zaten orada da bir evimiz var." ifadelerini kullandı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Galatasaray'ın PSG ile 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığı iddia ediliyor. Sarı-kırmızılıların, Mauro Icardi'ye ise yıllık 10 milyon euro vereceği öne sürüldü.

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Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wanda Nara, 'Orada evimiz var' diyerek taraftarın gönlüne su serpti! Mauro Icardi, Galatasaray için İstanbul'a geliyor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Wanda Nara, "Orada evimiz var" diyerek taraftarın gönlüne su serpti! Mauro Icardi, Galatasaray için İstanbul'a geliyor! - Son Dakika
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