Galatasaray Mersin\'e Ulaştı, Hatayspor ile Karşılaşacak

SÜPER Lig'de yarın Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray kafilesi, Mersin'e ulaştı.
Süper Lig'in 20'nci haftasında yarın deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, hava yoluyla Çukurova Bölgesel Havalimanı'na geldi. Burada taraftarlar tarafından coşkuyla karşılanan sarı-kırmızlı futbolculara ve teknik direktör Okan Buruk'a çiçek takdim edildi. Takım daha sonra kara yoluyla maçın oynanacağı Mersin'e hareket etti.
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