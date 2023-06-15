Galatasaray, Moussa Dembele transferinde sona yaklaştı

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Lyon ile yolları ayıran Moussa Dembele'yi kadrosuna katmak üzere.
TRT Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray, Dembele transferinde büyük aşama kaydetti. Sarı-kırmızılılar, Lyon'dan ayrılan golcü ile imza parasında anlaşması durumunda transfer resmen açıklanacak.
26 yaşındaki futbolcu geçen sezon Lyon forması ile 29 maçta süre alabildi. Fransız santrfor, bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı verdi.
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