Galatasaray, Omar Elabdellaoui'ye tazminat ödeyecek - Son Dakika
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Galatasaray, Omar Elabdellaoui'ye tazminat ödeyecek

Galatasaray, Omar Elabdellaoui'ye tazminat ödeyecek

02.06.2023 18:31

Galatasaray, sağ bek Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesini feshetmesi nedeniyle FIFA tarafından haksız bulundu ve oyuncuya 2 milyon 820 bin 923 euro tazminat ödemeye mahkum edildi. Eğer bu parayı 45 gün içinde ödemezse transfer yasağı ile karşı karşıya kalabilir.

Geçtiğimiz günlerde 23'üncü şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, sezon başında sağ bek Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesini feshetmişti. FIFA, dava hakkındaki kararını verdi.

GALATASARAY HAKSIZ BULUNDU

FIFA dosyayı sonuca ulaştırdı ve Galatasaray'ı haksız buldu. Çıkan karara göre sarı kırmızılılar, Omar Elabdellaoui'ye 2 milyon 820 bin 923 euro ödeme yapacak.

TARNSFER YASAĞI GELEBİLİR

Oyuncuya yüklü tazminat ödeyecek sarı-kırmızılılar, 45 gün içerisinde bu parayı ödemezse transfer yasağı ile karşı karşıya kalabilir.

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