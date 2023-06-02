Galatasaray, Omar Elabdellaoui'ye tazminat ödeyecek

Geçtiğimiz günlerde 23'üncü şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, sezon başında sağ bek Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesini feshetmişti. FIFA, dava hakkındaki kararını verdi.

GALATASARAY HAKSIZ BULUNDU

FIFA dosyayı sonuca ulaştırdı ve Galatasaray'ı haksız buldu. Çıkan karara göre sarı kırmızılılar, Omar Elabdellaoui'ye 2 milyon 820 bin 923 euro ödeme yapacak.

TARNSFER YASAĞI GELEBİLİR

Oyuncuya yüklü tazminat ödeyecek sarı-kırmızılılar, 45 gün içerisinde bu parayı ödemezse transfer yasağı ile karşı karşıya kalabilir.