Sık sık adı Avrupa ekipleriyle anılan Sacha Boey için gelen teklifleri Galatasaray geri çeviriyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak 24 milyon euroluk teklifi değerlendirmeye bile almadı.
Haluk Yürekli'nin haberine göre, Galatasaray, Sacha Boey için aldığı 24 milyon euroluk teklifi kabul etmedi. Sarı-kırmızılılar, Boey'in Şampiyonlar Ligi'nde değerini artıracağını ve daha yüksek miktarlara satılacağını düşünüyor.
2021 yılında Rennes'den 1.15 milyon euroya satın alınan Sacha Boey, Galatasaray'da 60 maça çıktı. Fransız futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Sacha Boey için gelen 24 milyon euroluk teklifi hiç düşünmeden reddetti! Sebebi çok açık - Son Dakika