Galatasaray, Sacha Boey için gelen 24 milyon euroluk teklifi hiç düşünmeden reddetti! Sebebi çok açık - Son Dakika

Galatasaray, Sacha Boey için gelen 24 milyon euroluk teklifi hiç düşünmeden reddetti! Sebebi çok açık

Son Güncelleme: 31.08.2023 09:16

Galatasaray, Sacha Boey için gelen 24 milyon euroluk teklifi reddetti. Fransız futbolcunun, Şampiyonlar Ligi'nde oynayarak değerini artıracağını düşününen sarı-kırmızılı yönetim, 22 yaşındaki futbolcuya gelen teklifi kabul etmedi.

Sık sık adı Avrupa ekipleriyle anılan Sacha Boey için gelen teklifleri Galatasaray geri çeviriyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak 24 milyon euroluk teklifi değerlendirmeye bile almadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEĞERİNİ ARTIRACAK

Haluk Yürekli'nin haberine göre, Galatasaray, Sacha Boey için aldığı 24 milyon euroluk teklifi kabul etmedi. Sarı-kırmızılılar, Boey'in Şampiyonlar Ligi'nde değerini artıracağını ve daha yüksek miktarlara satılacağını düşünüyor.

60 MAÇA ÇIKTI

2021 yılında Rennes'den 1.15 milyon euroya satın alınan Sacha Boey, Galatasaray'da 60 maça çıktı. Fransız futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray, Sacha Boey, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Sacha Boey için gelen 24 milyon euroluk teklifi hiç düşünmeden reddetti! Sebebi çok açık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, Sacha Boey için gelen 24 milyon euroluk teklifi hiç düşünmeden reddetti! Sebebi çok açık - Son Dakika
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