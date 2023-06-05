Galatasaray şampiyonluğu kutladı: Icardi ve Simge Sağın düet yaptı

Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği derbinin ardından kupayı kaldırdı. Fenerbahçe'ye gol atan Icardi, maç sonu kutlamalara damga vurdu. Bu sezon Simge Sağın'ın şarkısı 'Aşkın Olayım' ile özdeşleşen Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamasına gelen ünlü sanatçı ile sahneye çıktı. İkili 'Aşkın Olayım' şarkısını birlikte söyledi. Icardi'nin coştuğu anlarda Simge de gülmeye başladı. Bütün bir yıl konuşulan ikilinin buluşması gündeme damgasını vurdu.
Bu sezon Simge Sağın'ın şarkısı 'Aşkın Olayım' ile özdeşleşen Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamasına gelen ünlü sanatçı ile sahneye çıktı. Statta yer yerinden oynadı.
İkili 'Aşkın Olayım' şarkısını birlikte söyledi. Icardi'nin coştuğu anlarda Simge de gülmeye başladı. Bütün bir yıl konuşulan ikilinin buluşması gündeme damgasını vurdu.
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