Galatasaray şampiyonluğu kutladı: Icardi ve Simge Sağın düet yaptı - Son Dakika
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Galatasaray şampiyonluğu kutladı: Icardi ve Simge Sağın düet yaptı

05.06.2023 00:53

Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği derbinin ardından kupayı kaldırdı. Fenerbahçe'ye gol atan Icardi, maç sonu kutlamalara damga vurdu.

Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği derbinin ardından kupayı kaldırdı. Fenerbahçe'ye gol atan Icardi, maç sonu kutlamalara damga vurdu. Bu sezon Simge Sağın'ın şarkısı 'Aşkın Olayım' ile özdeşleşen Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamasına gelen ünlü sanatçı ile sahneye çıktı. İkili 'Aşkın Olayım' şarkısını birlikte söyledi. Icardi'nin coştuğu anlarda Simge de gülmeye başladı. Bütün bir yıl konuşulan ikilinin buluşması gündeme damgasını vurdu.

SİMGE İLE SAHNEYE ÇIKTI

Bu sezon Simge Sağın'ın şarkısı 'Aşkın Olayım' ile özdeşleşen Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamasına gelen ünlü sanatçı ile sahneye çıktı. Statta yer yerinden oynadı.

DÜET YAPTILAR

İkili 'Aşkın Olayım' şarkısını birlikte söyledi. Icardi'nin coştuğu anlarda Simge de gülmeye başladı. Bütün bir yıl konuşulan ikilinin buluşması gündeme damgasını vurdu.

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Mauro Icardi, Simge Sağın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray şampiyonluğu kutladı: Icardi ve Simge Sağın düet yaptı - Son Dakika


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