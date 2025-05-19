Galatasaray Şampiyonluğunu İlan Etti

SÜPER Lig'in bitimime 2 hafta kala Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesi Denizli'de de coşkuyla kutlandı.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray taraftarları, Denizli'de cadde ve sokakları doldurarak şampiyonluk kutlaması yaptı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğu takımlarının bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla cadde ve bulvarlarda kornalar çalarak kutladı. Uzun konvoylar oluşurken, çok sayıda taraftarda ellerine aldıkları Galatasaray bayraklarıyla meydanları doldurdu. Meydanlarda yapılan kutlamalarda şampiyonluk şarkıları söylendi. Kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Polis ekipleri kutlama yapılan yerlerde önlem aldı.