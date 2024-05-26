Galatasaray Şampiyonluğunu Kutladı

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Galatasaray'ın Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda 3-1 mağlup ederek şampiyonluğu ilan etmesinin ardından Karabük'te taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 yenerek 24. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da taraftarlar 100. Yıl Mahallesi'nde toplandı. Şampiyonluğu doyasıya kutlayan sarı-kırmızılı taraftarlar ellerinde bayraklar ve araç konvoylarıyla şehir turu attı. Burada şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarlarından bazıları çocuklarını bu coşkuya ortak etti. Bazı Beşiktaş ve Fenerbahçeli taraftarların şampiyonluk coşkusuna ortak olması kutlamada renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Bir Fenerbahçeli taraftar da uzun zamandır şampiyonluk göremediğini belirterek "Güzelmiş inşallah bizde seneye" ifadelerini kullandı. - KARABÜK