Galatasaray Şampiyonluk Hazırlıkları İçin Hazır - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Şampiyonluk Hazırlıkları İçin Hazır

Galatasaray, Kayserispor maçı öncesi şampiyonluk kutlama hazırlıklarını tamamladı.

18.05.2025 19:24
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

RAMS Park'ta yapılan maça İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, Fernando Muslera, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ile başladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski ve Alvaro Morata yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, hafta içinde Gaziantep'te Trabzonspor'u 3-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıkları final maçının ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Buruk, kalede Günay Güvenç'in yerine Fernando Muslera'yı oynattı.

Tecrübeli teknik adam, Muslera haricinde diğer mevkilerdeki tercihini değiştirmedi.

Şampiyonluk hazırlıkları yapıldı

Galatasaray Kulübü, muhtemel şampiyonluk için kutlama hazırlıkları yaptı.

Kayserispor müsabakasında 1 puan Galatasaray'ı Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. kez mutlu sona ulaştıracak. Kulüp yetkilileri, muhtemel şampiyonluk için statta bir dizi hazırlık gerçekleştirdi.

Müsabaka sonrasında yapılacak kutlamalar için stada 5. yıldıza vurgu yapan platformlar getirildi. Ayrıca doğu tribününe de çatıdan zemine indirilecek büyük bir pankart hazırlandı.

Karşılaşma öncesinde taraftarlar da "Niyet hayır, akıbet hayır. İyiler sonunda mutlaka kazanır" yazısının bulunduğu pankart astı.

Icardi tribünde

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, karşılaşmayı tribünden izledi.

Geçen kasım ayının başında UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile yapılan maçta ön çapraz bağ sakatlığı geçirerek sezonu kapatan Icardi, Kayserispor müsabakası için İstanbul'a geldi.

Taraftar, Osimhen'in kalmasını istiyor

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in gelecek sezon da takımda kalmasını talep etti.

Müsabaka öncesinde Galatasaraylı futbolcuların ısınmaya çıkmasının ardından kale arkasındaki taraftarlar, Osimhen'in fotoğrafı ile üzerinde İngilizce "Bizimle kal Osimhen" yazılı pankart açtı. Tribünlerden "Taraftar çıldırdı. Osimhen'i istiyor." tezahüratları yükseldi.

Müsabaka öncesinde ise kuzey tribününde "Zorunda olduğun için değil, istediğin için bizimle kal Osi" yazılı pankart açıldı.

19 Mayıs'ı kutladı

Galatasaray, maç öncesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Ev sahibi takımın teknik ekip ve futbolcuları, üzerinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün at üstündeki figürü olan ve sarı-kırmızı "1905" yazan tişörtler giydi. Tişörtlerde, "Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" ifadeleri bulundu.

Taraftarlar da doğru tribününde, "Büyük büyük zaferler küçük bir adımla başlar. Yüzyıllar geçse de üzerinden unutulmayacak 19 Mayıs'ta atılan adımlar" yazılı pankart açtı.

Şampiyon sutopu takımı statta

Sutopunda şampiyon olan Galatasaray Zena Kadın Takımı, maç öncesi taraftarı selamladı.

Sutopu Kadınlar 1. Lig final serisinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'u geçerek kupaya uzanan sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk sevincini RAMS Park'a çıkarak taraftarlarla yaşadı.

Kaynak: AA

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