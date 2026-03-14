Galatasaray Şampiyonluk İçin İleri Adım Attı
14.03.2026 22:21
Galatasaray, Başakşehir'i 3-0 yenerek Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 7 puan önünde haftayı kapadı.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de haftayı şampiyonluk yarışındaki en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 7 puan önünde tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, RAMS Başakşehir'i konuk etti. Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmadan ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 galip ayrıldı ve puanını 64'e çıkardı. Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Fenerbahçe'nin, Fatih Karagümrük deplasmanında 2-0 kaybettiği haftada Aslan hata yapmadı.

Trabzonspor da evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 yenmesiyle puanını 57'ye çıkardı ve ikinci Fenerbahçe ile puanları eşitledi.

Böylece Galatasaray haftayı en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un önünde 7 puan farkla kapadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı: 16 kişi hastanelik oldu Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı: 16 kişi hastanelik oldu
Galatasaray’dan Fenerbahçe maçı biter bitmez paylaşım Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı biter bitmez paylaşım
Adalet Bakanı Gürlek’ten İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne ziyaret: Adalet güçlüden yana algısını yıkacağız Adalet Bakanı Gürlek'ten İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne ziyaret: Adalet güçlüden yana algısını yıkacağız
21 saniyelik basın toplantısı Zeki Murat Göle’ye soru sorulmadı 21 saniyelik basın toplantısı! Zeki Murat Göle'ye soru sorulmadı
Meloni: İtalya, Orta Doğu’daki savaşın bir parçası değildir Meloni: İtalya, Orta Doğu'daki savaşın bir parçası değildir
Gaziantep FK, Antalyaspor’a fena patladı Gaziantep FK, Antalyaspor'a fena patladı

21:54
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
21:50
Bahçeli’den Lübnan için “seçenekler tartışılsın“ çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
Bahçeli'den Lübnan için "seçenekler tartışılsın" çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
21:17
Hark Adası saldırısı sonrası İran’dan BAE’ye üstü kapalı tehdit
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit
19:49
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat’ın öldüğü TIR’ın görüntüleri ortaya çıktı
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat'ın öldüğü TIR'ın görüntüleri ortaya çıktı
19:45
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
18:54
Zelenski’den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
Zelenski'den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
