Sergio Ramos, Galatasaray'a yeşil ışık yaktı - Son Dakika
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Sergio Ramos, Galatasaray'a yeşil ışık yaktı

08.08.2023 16:11

Galatasaray, Icardi ve Zaha'nın ardından Sergio Ramos transferi için temaslarını sıklaştırdı. Ramos'un temsilcisi ile görüşmeler devam ederken, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen İspanyol stoper, sarı-kırmızılılara sıcak bakıyor.

Icardi ve Zaha'nın ardından Galatasaray bir bomba daha patlatmak için kolları sıvadı. PSG'den ayrılan Sergio Ramos ile temaslarını sıklaştıran sarı-kırmızılılar, futbolcudan olumlu dönüş aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ AKLINI ÇELDİ

Sportcell'den Burhan Can Terzi'nin haberine göre; Sergio Ramos'un temsilcisi Rene Ramos ile Galatasaray'ın görüşmeleri sıklaştı. Suudi Arabistan ve MLS'ten teklifler alan Ramos, Şampiyonlar Ligi nedeniyle Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor.

REAL MADRID'DE 671 MAÇA ÇIKTI

Kariyerinde sayısız başarı bulunan 37 yaşındaki Sergio Ramos, son olarak PSG formasını giydi. Dünyaca ünlü stoper, Fransız ekibiyle 58 maça çıktı ve 6 gol-1 asistlik performans gösterdi. Real Madrid efsanesi olan Ramos, eflatun-beyazlılarla ise 671 maçta 101 gol atma ve 40 asist yapma başarısı gösterdi.

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Sergio Ramos, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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